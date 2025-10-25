El alcalde de Magelang invita a Kormi a promover un estilo de vida saludable

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, invitó al Comité de Deportes de la Comunidad de Indonesia (Kormi) local a convertirse en el principal impulsor de un estilo de vida activo, saludable y feliz en la comunidad.

«Kormi desempeña un papel estratégico en el fortalecimiento del ecosistema de desarrollo de recursos humanos en la ciudad de Magelang. A través de los deportes comunitarios, Kormi moldea ciudadanos sanos, con carácter y con un espíritu de unión en medio de la diversidad», dijo en un comunicado de prensa de la sección Procompim del gobierno de la ciudad de Magelang, recibido en Magelang el sábado.

Lo dijo durante la inauguración de la Gestión Kormi de la ciudad de Magelang para el período de servicio 2025-2029 en la sala de servicio del complejo residencial oficial del alcalde de Magelang, el viernes (23/10).

También animó a que los espacios públicos, como parques y plazas, sean utilizados como espacios deportivos comunitarios.

El gobierno de la ciudad de Magelang seguirá apoyando el movimiento deportivo comunitario a través de la cooperación intersectorial y el desarrollo del turismo deportivo, así como de una economía creativa basada en el deporte.

En esta ocasión, el presidente de FORMI Central Java, Edi Purwanto, nombró a la dirección de Kormi de la ciudad de Magelang para el período 2025-2029. Suryantoro recibió el mandato como presidente de la ciudad de Magelang Kormi, Aris Wicaksono (vicepresidente), Dora Lina Bineri (secretaria) y Siska Sriyoga (tesorera).

El presidente de Magelang City Kormi, Suryantoro, expresó su compromiso de fortalecer el movimiento deportivo inclusivo y agradable de la comunidad.

«Estamos comprometidos a fomentar un movimiento para vivir una vida sana, activa y feliz para toda la comunidad. Los deportes deben convertirse en una cultura de vida para los residentes de la ciudad de Magelang», afirmó.

También destacó los orgullosos logros del Contingente Kormi de la ciudad de Magelang en el VIII Festival Nacional de Deportes Comunitarios (Fornas)/2025 en Nusa Tenggara Occidental, que ganó 57 medallas, incluidas 18 de oro, y contribuyó con el 22 por ciento del desempeño total de Java Central.

“En el futuro ampliaremos la participación comunitaria, fortaleceremos el desarrollo de la Organización Deportiva Principal (Inorga) y reactivaremos los deportes tradicionales, para que el deporte se convierta verdaderamente en el principal estilo de vida de los residentes”, afirmó.

El presidente de Kormi Central Java, Edi Purwanto, dijo que el éxito de Kormi se mide por el grado de participación activa de la comunidad en los deportes.

«El objetivo principal de Kormi es fomentar el deporte entre el mayor número posible de personas. Cuando las personas están en forma, se mantienen alejadas de las enfermedades», afirmó.

También recordó la importancia del papel de los tres comités de Kormi a la hora de trabajar con los activistas deportivos para que más personas puedan hacer ejercicio juntas.

Hay tres comisiones: la Comisión de Deportes de Salud y Fitness, la Comisión de Deportes Tradicionales y Creaciones Culturales y la Comisión de Deportes de Aventura y Desafío.