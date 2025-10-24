El alcalde de Magelang hizo hincapié en la gestión de residuos, empezando por los hogares.

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, enfatizó la importancia de la gestión de residuos desde arriba hasta abajo, comenzando desde los hogares, con un modelo de banco de residuos como parte de los recursos económicos de los residentes.

«A medida que las familias se acostumbran a clasificar los residuos, el proceso de gestión a nivel de la ciudad se vuelve más fácil y más valioso. El banco de residuos no es sólo un lugar para almacenarlos, sino también un recurso económico para los residentes», dijo el jueves en un comunicado de prensa de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang.

Dijo esto cuando visitó la “Aldea Hábitat” en la aldea Bogeman Wetan, subdistrito de Panjang, durante una actividad titulada “El alcalde abraza”.

Explicó que los residuos ya no son sólo una cuestión de limpieza, sino que pueden ser un recurso económico y un motor de cambios en el estilo de vida de las personas.

Dijo que crear conciencia sobre la separación de desechos orgánicos y no orgánicos es un primer paso fundamental para reducir la cantidad de desechos en los vertederos permanentes (TPA).

Dijo que el desempeño en la gestión de residuos en la ciudad de Magelang, que ahora ha alcanzado el 94,84 por ciento, muestra la seriedad del gobierno y la sociedad en la protección del medio ambiente.

“El 5,16 por ciento restante que no ha sido gestionado es el siguiente desafío para que todos los residuos puedan ser aprovechados de manera óptima”, afirmó.

Además del banco de residuos, el gobierno de la ciudad de Magelang también está desarrollando varios programas comunitarios como Organic Village, Climate Village, Adiwiyata School y Independent Sampah Village.

Estos esfuerzos van acompañados de educación ambiental en las escuelas y capacitación comunitaria, para que la conciencia en el manejo de residuos crezca desde edades tempranas.

«La buena gestión de residuos está directamente relacionada con el saneamiento y la salud pública. Un medio ambiente limpio crea ciudadanos sanos y empoderados», afirmó.

Durante esta actividad, también se agradeció a los ganadores del Concurso K3 a nivel de RW, Subdistrito, BUMD y BUMN en la ciudad de Magelang.

El jefe del Servicio Ambiental de la ciudad de Magelang (DLH), Mahmud Yunus, dijo que la capacidad limitada de los sitios de eliminación final de desechos (TPSA) llevó al gobierno de la ciudad a priorizar la reducción de los desechos en la fuente.

Hasta la fecha, Magelang cuenta con 157 Unidades de Residuos Bancarios (BSU) con una absorción de 1,2 toneladas por día.

Su partido también está desarrollando el procesamiento de residuos orgánicos mediante el cultivo de gusanos, el compost en la Aldea Orgánica y la educación en gestión a través de la Escuela de Gestión de Residuos.

“Fomentamos un cambio de paradigma de ‘recoger – transportar – desechar’ a ‘clasificar – transportar – procesar – reutilizar’”, afirmó.

El gobierno de la ciudad de Magelang ha designado el Programa Makclinge (Magelang Clean Sheet) como su programa emblemático para 2025-2030, cuyo objetivo es acelerar y sincronizar la gestión integral de residuos para mejorar la calidad ambiental y la salud pública.