El alcalde de Magelang espera que los fondos del PMI se gestionen de forma transparente

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, espera que la gestión de los fondos recaudados durante las actividades del Mes de Financiación del PMI 2025 en el área local se gestione de forma transparente, responsable, flexible y decidida.

«Espero que los fondos recaudados se gestionen de forma transparente, responsable, flexible y decidida», dijo el miércoles en un comunicado de prensa de la sección Procompim del gobierno de la ciudad de Magelang.

Dijo que esto está relacionado con la realización del Fondo Mensual PMI de la ciudad de Magelang en 2025, que alcanzó 1.021.000.000 de IDR, o superó el objetivo original de 800 millones de IDR o 128 por ciento.

Dijo que la gran confianza del público debe compensarse con una gestión de fondos profesional.

Cada rupia recaudada, dijo, sirve para proporcionar beneficios reales a los residentes necesitados.

El cierre y entrega de los resultados del Mes del Fondo PMI 2025 estuvo a cargo del alcalde Damar Prasetyono el martes (30/12) en la sala de servicios del complejo residencial oficial del alcalde de Magelang.

Expresó su agradecimiento a todas las partes involucradas en esta actividad: desde los voluntarios, la comunidad empresarial hasta las instituciones educativas.

Consideró que el logro de superar el objetivo era una prueba clara de la profunda preocupación de la comunidad local.

«Ver la extraordinaria participación del público demuestra que mi mensaje de sensibilización fue realmente bienvenido. Esto también es una prueba clara del alto nivel de confianza del público en PMI», afirmó.

El presidente del Comité del Mes de Financiamiento del PMI para la ciudad de Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, dijo que el éxito de la actividad fue el resultado del espíritu de cooperación mutua y las revisiones periódicas del año anterior.

Este programa de recaudación de fondos se extiende desde el 1 de septiembre hasta finales de noviembre de 2025 y se ha ampliado 15 días para maximizar la participación de la comunidad.

«Este éxito no puede separarse del papel activo de la gente de la ciudad de Magelang, las filas del gobierno de la ciudad de Magelang, el TNI, la policía y el sector privado trabajando juntos en esta misión humanitaria», dijo.

El presidente de PMI Magelang City Suryantoro explicó que los fondos recaudados se asignarían para fortalecer la capacidad de los servicios humanitarios, con un enfoque en brindar servicios de donación de sangre, aumentar la preparación para desastres y fortalecer las capacidades de primera respuesta.

Además, dijo, se está desarrollando la generación más joven a través de la Cruz Roja Juvenil (PMR) y diversas actividades de cuerpos de voluntariado en la zona.

A este evento de clausura asistieron funcionarios de la ciudad de Magelang Forkopimda, representantes de la Academia Militar, Rindam IV/Diponegoro, líderes de BUMN/BUMD, así como líderes comunitarios y voluntarios humanitarios.