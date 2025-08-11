El alcalde de Magelang dijo que la disciplina de ASN construyó la confianza de los residentes

MAGELANG (Antara) – Alcalde de Magelang Damar Prasetyono dijo que la disciplina de la administración estatal del estado (ASN) de la administración local de la ciudad no solo era un ejemplo, sino que también construyó la confianza del público en el gobierno.

«ASN, que es disciplinado, no solo se convierte en un ejemplo, sino que también desarrolla la confianza del público en el gobierno», dijo, dirigió el ASN Apple en el jardín delantero de la oficina del gobierno de la ciudad de Magelang en Magelang el lunes.

Es por eso que invitó a todos los ASN locales a aumentar e innovar disciplina, así como controles de salud regulares.

Llamó a la importancia de que llegaron a la oficina a tiempo y realizan en serio sus deberes.

«Cuida el profesionalismo y sigue innovando, encuentre nuevas formas y métodos que sean efectivos y beneficiosos para la comunidad», dijo.

En esa oportunidad, también apreció la innovación nacida en varias organizaciones de equipos regionales (OPD).

Según él, el espíritu de innovación debe ser continuamente, desviarse de una comprensión profunda de los programas prioritarios, de modo que los resultados sean efectivos, eficientes y relevantes para las necesidades de los residentes.

«El punto de referencia para nuestro éxito no es solo un informe o desempeño de desempeño, sino una satisfacción de la comunidad. Cada interacción es una oportunidad para generar confianza», dijo.