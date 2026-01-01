El alcalde de Magelang dijo que fue un gran avance en la toma de posesión de los funcionarios gubernamentales de la ciudad de Mojokerto en el Monte Tidar.

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, dijo que el gobierno de la ciudad de Mojokerto, Java Oriental, había logrado un avance inspirador al celebrar la toma de posesión de funcionarios regionales en Mount Tidar, ciudad de Magelang, Java Central.

«Este es un honor para los residentes y el gobierno de la ciudad de Magelang. El monte Tidar, conocido como el ‘pusere del país de Java’, es ahora un nuevo destino para la toma de posesión de funcionarios de toda Indonesia», dijo en un comunicado de prensa de la sección Procompim del gobierno de la ciudad de Magelang, recibido en Magelang el jueves.

El alcalde de Mojokerto, Ita Puspitasari, llevó a su personal a la cima del monte Tidar, en la ciudad de Magelang, para celebrar la inauguración de los funcionarios de alto liderazgo primario (Echelon II) del gobierno de la ciudad de Mojokerto el miércoles (31/12). La presencia del grupo de Java Oriental fue bienvenida por el alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, y su personal.

Damar explicó que el Monte Tidar está al lado de la Academia Militar (Akmil). De este valle han surgido dos presidentes indonesios que demuestran la solidez de los valores de integridad y dedicación a la gente de esta región.

«Es apropiado que si uno quiere formar líderes con integridad, de ahí venga su entusiasmo. Disfrute del aire fresco y de los bosques de pinos protegidos», afirmó.

La alcaldesa de Mojokerto, Ita Puspitasari, dijo que este paso se tomó como parte de la reflexión de fin de año y como un esfuerzo por imbuirse del espíritu histórico de “Paku Jawa” para fortalecer el liderazgo en la ciudad de Mojokerto.

Explica que la inauguración a finales de este año es resultado de una consulta con la Función Pública Nacional (BKN).

Según él, esto está relacionado con los cambios en la estructura organizativa y los nuevos procedimientos de trabajo (SOTK) que entrarán en vigor en 2026.

«En realidad, los resultados de la evaluación se completaron hace un mes, pero en consulta con BKN, la inauguración se llevó a cabo deliberadamente a finales de año porque se agregaron nuevos servicios adicionales en el SOTK 2026», dijo.

Ita dijo que en esta actividad participaron un total de 69 funcionarios y personal. Esta inauguración quedó registrada como la inauguración con mayor número de participantes en el gobierno de la ciudad de Mojokerto en 2025.

Respecto a la elección del monte Tidar, admitió que tenía vínculos emocionales y espirituales con ese lugar.

Su experiencia de asistir a una reunión informativa (retiro) de jefe regional durante ocho días en Tidar Valley al comienzo de su segundo mandato en la ciudad de Mojokerto le proporcionó una nueva perspectiva sobre el liderazgo.

«Queremos que haya una fuerte historia de liderazgo en Indonesia, que pueda extenderse a áreas pequeñas como la ciudad de Mojokerto. El Monte Tidar es considerado un lugar sagrado, el clavo de la tierra en la isla de Java. Esperamos que esta bendición y fuerza irradie a nuestra ciudad para que permanezca fuerte y siempre bajo la protección de Allah SWT», dijo.