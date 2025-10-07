El alcalde de Magelang dijo que el carácter distingue a las personas inteligentes.

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, dijo que las diferencias entre las personas inteligentes en medio de los avances tecnológicos actuales ya no residen en su conocimiento, sino en el carácter y la actitud.

«Ya no hay gente estúpida, todo el mundo es inteligente con los avances tecnológicos. Lo que marca la diferencia es el carácter», dijo el martes en un comunicado de prensa de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang.

Así lo afirmó durante la actividad «Fortalecimiento del papel y la función de los comités escolares» celebrada por el Consejo de Educación de la ciudad de Magelang en el Edificio de Mujeres de la ciudad de Magelang, el lunes (10/06), a la que asistieron, entre otros, presidentes y administradores de comités escolares de diferentes niveles, desde jardines de infancia hasta escuelas especiales en la ciudad de Magelang, así como el presidente del Consejo Provincial de Educación de Java Central.

La educación del carácter, afirmó, es fundamental ya que es la base principal para producir recursos humanos (RR.HH.) inteligentes, fuertes y morales.

Para fortalecer la educación del carácter y la disciplina, propuso la política de un horario de inicio de clases más temprano, es decir, a las 6.30 WIB.

«La educación primaria construye el carácter. Por esta razón, hay una política de ir a la escuela a las 6:30 am WIB, este es un intento de desarrollar el carácter y la disciplina porque la mañana es el momento dorado», dijo.

En la ocasión, también invitó a todos los elementos de la educación del área local a priorizar las discusiones en la búsqueda de soluciones, especialmente la resolución de problemas educativos.

Aparte de eso, dijo, la educación es una responsabilidad compartida para romper la cadena de la pobreza y mejorar la civilización.

El presidente del Comité de Actividades, Pamuji, explicó el objetivo del evento: lograr una gobernanza educativa participativa, transparente y responsable.

«Creemos que esta actividad es importante para fortalecer la comprensión, ampliar horizontes y fortalecer el compromiso para mejorar la calidad de la toma de decisiones y la planificación escolar», dijo.

En concreto, dijo, esta actividad pretende potenciar el compromiso del comité en el apoyo a la gestión educativa, generando nuevas ideas y construyendo un compromiso compartido para mejorar la calidad de las decisiones de planificación escolar.

El presidente del Comité de Escuelas Intermedias Públicas 9 de la ciudad de Magelang, Edi Sasminto, habló sobre el mayor desafío en el mundo de la educación, que es la disminución de los modales y la cortesía.

«De hecho, nadie tiene la culpa. Hasta ahora se ha dado prioridad a la ciencia. Mi consejo es que también se debe tener en cuenta la moralidad. La educación moral no debe devaluarse en comparación con la ciencia», afirmó.