El alcalde de Magelang brinda la ayuda de un niño de cuero

Magelang (Antara) -Mayor de Magelang Damar Prasetyono ofreció ayuda con la forma de efectivo y comida a los niños pequeños con Bulosa -Pidermolysis (EB) o cuero Auto -Inmuun en Jaranan Village, Rejowinangun Utara Village, miércoles (9/17).

«Visitamos a las familias que tienen automóviles, ya que el gobierno estamos presentes para sentir y cuidar», dijo en el lanzamiento del gobierno de la ciudad de Magelang Prokompim en Magelang el miércoles.

En esa ocasión, fue acompañado por el vicealcalde de Magelang Sri Harso y el jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Magelang, el Dr. Istikomah, fue aceptado por los padres de los dos niños pequeños.

También ofrece motivación a la familia del paciente para que se mantenga optimista cuando durmen.

«Esperemos que este niño esté sano y vuelva a la normalidad», dijo.

Expresó su gratitud a todos aquellos que continúan apoyando y preocupando las dificultades de los residentes de los residentes.

«Este apoyo es muy importante para ayudar al gobierno a superar varios problemas, especialmente en el campo de las áreas sociales y de salud», dijo.

Los padres del paciente, Singgih, acompañados por su esposa, Ifa, expresaron su gratitud por la atención del gobierno a su hijo que tenía menos de un año.

Dijo que su hija diagnosticó la piel al nacer. La epidermólisis de la bulosa también se conoce como enfermedad de la piel de mariposa, es una enfermedad genética rara que da como resultado una piel sensible o frágil, como las alas de mariposa.

«El comienzo en el ultrasonido de mi hijo fue de 2.8 kilogramos, pero cuando nació el nacimiento, cayó en 2.1 kilogramos. Después de observar al médico, los resultados fueron diagnosticados con auto -Inmuun», dijo.

Periódicamente, dijo, su hijo tuvo que registrarse en la ciudad de Magelang Hospital Magelang del Hospital Poly Child and Skin Tidar. Las circunstancias físicas aún son inestables y la ingesta de nutrientes no puede ser consistente.

«Así que instalamos este NGT para ayudar a ofrecer la ingesta. Las circunstancias físicas aún están arriba y abajo», dijo.