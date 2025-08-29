El alcalde abre el campeonato provincial de BK Porprov XVII/2026 Tarung Deraajat

MAGELANG (Antara) – Alcalde de Magelang Damar Prasetyono abrió el campeonato provincial del campeonato provincial de Porprov XVII/2026 en el Central Java Tarung D

«Los grados de Tarung no son solo artes marciales, sino también la filosofía de la vida que da el valor del coraje, el deportivo y nunca», dijo en una declaración escrita del gobierno de la ciudad de Magalang Prokompim en Magelang el viernes.

Mencionó la presencia de todos los participantes, funcionarios públicos e invitados invitados en este campeonato como honor y orgullo para la gente de la ciudad de Magelang.

Expresó su aprecio por el Comité de Implementación y el Central Java Tarung D

Dijo que las artes marciales indonesias originales, fundadas por H Achmad Dradjat, entrenadas físicamente mientras eran disciplina, resistencia mental y la capacidad de conquistarse.

Según él, este campeonato no es solo un lugar para la selección a Porprov XVII/2026, sino también un medio para fortalecer la hermandad, para promover la deportividad, así como una familia de lucha para dar a luz a los excelentes atletas que pueden hacer el nombre de la región, las provincias y las naciones a nivel internacional.

«Debido a este campeonato esperamos que la generación física de jóvenes que sean físicamente fuertemente disciplinados y los Caballeros lo sean», dijo.

El presidente de Java Central Kodrat Pengprov Putut Sutopo enfatizó que Tarung Deajat es ciencia, actos morales, así como la actitud de la vida.

El deporte, dijo, usa músculos, cerebros y conciencia con cinco movimientos, a saber, fuerza, velocidad, precisión, coraje y tenacidad.

«Los grados de Tarung no son solo técnicas de lucha, sino la filosofía de la vida para conquistarse, no ser conquistadas por otros», dijo.

El presidente de la Pantia de la Actividad, Ipang Setiawan, informó que al campeonato asistieron 26 Pengcab en Java Central, con varios 103 atletas masculinos, 54 atletas femeninas y 38 atletas del arte de los combatientes. Las cifras en disputa incluyen la categoría de lucha y el arte de los diplomas vecht.

Con este evento, se espera que la ciudad de Magelang no solo sea un buen anfitrión, sino que también puede contribuir al progreso del deporte de los cazadores en Java Central e Indonesia.