El aeropuerto de Semarang muestra vuelos a China y Saudi -arabia

SEMARANG (Antara) – El gerente del aeropuerto de Ahmad Yani, Semarang, investiga la apertura de vuelos desde la capital del centro de Java con el objetivo de China y Saudi Aarabia.

«Kadin solicitó la ruta de escape a China y Jeddah Open», dijo el Director General de PT Angkasa Pura, la sucursal del aeropuerto Ahmad Yani Semarang Fajar Purwawidada, en Semarang, el viernes.

Para los vuelos al destino de China, dijo nuevamente, hubo primeras conversaciones con AirAsia Airlines.

Según él, si no es posible para vuelos directos, el tránsito se llevará a cabo a través de Singapur o Kuala Lumpur.

El primer vuelo internacional desde Semarang, dijo, también se abrió oficialmente el 5 de septiembre de 2025 a Kuala Lumpur, Malasia.

Además, dijo, el número de vuelos internacionales aumentará nuevamente de octubre a noviembre de 2025.

Scoot Airlines comienza a servir a vuelos de Semarang-Singapore de octubre a noviembre. Mientras que la ruta Semarang Malasia también aumentará con la entrada de Malindo Airlines.

Anteriormente, el aeropuerto Ahmad Yani Semarang nuevamente recibió el estatus de aeropuerto internacional en abril de 2025, después de haber sido retirado a principios de 2020.

