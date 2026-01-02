El aeropuerto de Semarang atenderá a 2,3 millones de pasajeros en 2025

Semarang (ANTARA) – El aeropuerto PT Angkasa Pura Indonesia Semarang Ahmad Yani registró 2.365.513 pasajeros volando hacia y desde el aeropuerto de la capital de Java Central en 2025.

El director general del aeropuerto PT Angkasa Pura Indonesia Semarang Ahmad Yani, Sulistyo Yulianto en Semarang, dijo el viernes que el número aumentó aproximadamente un 5 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se alcanzaron 2.261.934 pasajeros.

Ese número de pasajeros, continuó, fue atendido por 20.425 vuelos.

«El número de aviones que vuelan al aeropuerto de Semarang aumentará aproximadamente un 11 por ciento en comparación con 2024», dijo.

Dijo que las rutas de aviones de Semarang a Yakarta y viceversa dominarán los vuelos en el aeropuerto de Semarang para 2025.

Además, dijo, se abrirán varias nuevas rutas de vuelo en 2025, incluidos vuelos internacionales a Malasia y Singapur.

«Hay varias rutas de vuelos nuevas, tanto nacionales como internacionales. Esto demuestra que Semarang tiene un potencial considerable como destino», dijo.

Espera que más aerolíneas abran rutas hacia y desde Semarang en 2026.

Mientras tanto, el avión de Batik Air con destino a Semarang-Yakarta a finales de año será el último avión en volar desde el aeropuerto de Semarang en 2025.

Mientras tanto, el avión Lion Air con destino a Banjarmasin-Semarang será el primer avión en aterrizar en el aeropuerto de Semarang en 2026.

