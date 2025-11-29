El actor Gary Iskak murió en un accidente

Yakarta (ANTARA) – El actor Gary Iskak (52) murió la madrugada del sábado después de un accidente cuando la motocicleta que conducía perdió el control en Jalan Kesehatan Raya, Pesanggrahan, en el sur de Yakarta.

«Según las declaraciones de los testigos, la víctima chocó contra un árbol (fuera de control)», dijo el sábado a los periodistas en Yakarta el jefe de policía de Pesanggrahan, el AKP Seala Syah Alam.

La policía dijo que el actor tuvo un accidente frente al lavado de autos Rainbow, Jalan Kesehatan Raya, alrededor de las 00:30 a.m.

Luego, Gary fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto a las 9 a. m. WIB.

Hasta el momento, la policía continúa investigando para determinar la causa exacta del accidente.