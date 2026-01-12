El acceso a Tempur Jepara Village ya está abierto y se ha restablecido la electricidad.

Jepara (ANTARA) – El gobierno de Jepara Regency, Java Central, logró reabrir el acceso por carretera a Tempur Village, un distrito local previamente aislado debido a deslizamientos de tierra en varios puntos, y también se restableció el suministro de electricidad de la aldea.

«El acceso a la carretera transitable está limitado a vehículos de dos ruedas y cruzar requiere valentía y precaución. Es más seguro caminar. Mientras tanto, la electricidad está encendida desde el domingo por la tarde (1/1)», dijo el lunes en Jepara el director ejecutivo del Jepara Regency BPBD Daily, Arwin Noor Isdiyanto.

Explicó que aún continúa el proceso de limpieza del camino del material de deslizamiento mediante el despliegue de cuatro unidades de equipo pesado para que se pueda abrir completamente el acceso al camino de manera inmediata.

Garantizar que las condiciones sean seguras para la disponibilidad logística en Tempur Village, distrito de Keling Arwin. El suministro de arroz es suficiente, incluida una asistencia adicional del Regente de Jepara que asciende a unas cinco toneladas. Sin embargo, debido al acceso limitado, sólo se pudieron distribuir 2,5 toneladas.

«Hoy estamos intentando distribuir entre 5 y 7 toneladas de arroz en Tempur Village», dijo.

Además del arroz, también se garantiza que otros artículos de primera necesidad, como GLP y leche para niños pequeños, estarán disponibles y serán seguros para los residentes afectados.

Mientras tanto, el regente de Jepara, Witiarso Utomo, aseguró que el gobierno de la regencia de Jepara continuaría acelerando los pasos de recuperación después del desastre.

«Inmediatamente visitamos el lugar del desastre con nuestro grupo para asegurarnos de que todo el proceso de manejo fuera óptimo e integrado. La principal prioridad del gobierno era levantar el aislamiento del área y restaurar los servicios básicos. Gracias a Dios se restableció la electricidad y el acceso por carretera comenzó a abrirse. Esto se debe al arduo trabajo de todo el equipo conjunto en el campo», dijo.

Durante la evaluación, el gobierno de Jepara Regency también finalizó planes para reforzar los acantilados derrumbados con gaviones y desviar los flujos de agua para evitar daños mayores. Estos planes se implementarán inmediatamente tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan.

El gobierno de Jepara Regency también se está asegurando de que los residentes afectados reciban un trato adecuado. La distribución logística a los puestos de refugiados y las operaciones de cocinas públicas se monitorean continuamente para garantizar que continúen funcionando de manera segura y sin problemas. La sinergia entre el gobierno local, el TNI, la policía, los voluntarios y la comunidad se considera clave para una gestión fluida de desastres.

Andi Arianto, jefe del subdistrito de Keling Lulut, confirmó que mejorar las condiciones del campo y abrir el acceso por carretera era esencial para acelerar el acceso de la ayuda y el equipo.

«Ahora que se ha conectado la electricidad, somos optimistas de que la recuperación de Tempur Village puede realizarse más rápidamente», afirmó.

Mientras tanto, el jefe de la aldea de Tempur Mariyono agradeció la presencia del gobierno entre los residentes, lo que calmó la situación ya que el gobierno estuvo presente de inmediato para garantizar que se cubrieran las necesidades. Mientras tanto, también continúa el servicio comunitario y la cooperación mutua.

