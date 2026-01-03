El 85 por ciento de las escuelas en zonas afectadas por desastres están listas para enseñar

Kudus (ANTARA) – El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) de Indonesia, Abdul Mu’ti, afirmó que a principios de enero de 2026, alrededor del 85 por ciento de las escuelas en tres provincias afectadas por desastres naturales estaban listas para realizar actividades de aprendizaje.

«Las tres provincias, incluidas Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, sufrieron previamente daños en las instalaciones educativas debido a las inundaciones», dijo Abdul Mu’ti el viernes después de inaugurar la revitalización del edificio de la escuela primaria Muhammadiyah 1 Kudus.

Reveló que la preparación escolar en las provincias de Sumatra del Norte y Sumatra Occidental había alcanzado el 100 por ciento. Mientras tanto, el proceso de recuperación continúa en la provincia de Aceh, especialmente la limpieza de las escuelas afectadas por un lodo bastante espeso.

«En Aceh es necesario realizar más limpieza. También hay escuelas que ya no se pueden utilizar, así que las reconstruiremos. Algunas están en el mismo lugar y otras tienen que ser trasladadas por razones de seguridad», afirmó.

Durante el proceso de recuperación, el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria ha preparado una serie de alternativas para que las actividades de enseñanza y aprendizaje puedan continuar.

A los estudiantes que aún no puedan utilizar los edificios escolares se les pedirá que estudien en instalaciones públicas, como centros de salud y lugares de culto. Además, el gobierno también construyó 54 tiendas de campaña temporales de emergencia como espacios de estudio.

Abdul Mu’ti dijo que, según datos temporales, unas 4.000 unidades educativas en las tres provincias se vieron afectadas por el desastre. Esta cifra aún se está actualizando ya que no se puede llegar por completo a varias zonas debido a daños bastante graves.

«Seguimos actualizando los datos. Si Dios quiere, la mayoría de las escuelas podrán comenzar a aprender el 5 de enero, mientras que otras podrán comenzar el 12 de enero de 2026, dependiendo de las políticas de sus respectivos gobiernos regionales», dijo.

En cuanto al proceso de aprendizaje en las zonas afectadas, el Ministerio de Educación Básica también está preparando escenarios curriculares de emergencia que sean flexibles y adaptativos. El plan de estudios está estructurado con diferentes opciones de duración que van desde tres meses, un año hasta tres años, según las condiciones regionales.

«Lo más importante es que los niños todavía puedan aprender. No tienen que usar uniformes completos ni zapatos, ya que algunos todavía están en el proceso de recuperación. El principio es garantizar que el derecho de los niños a aprender se siga cumpliendo», dijo.

