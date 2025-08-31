Eko Patrio y Uya Kuya fueron desactivados como miembros del DPR

JAKARTA (Antara) – El Consejo Central de Liderazgo (DPP) del Partido Nacional del Mandato (PAN) desactiva Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio y Surya Utama, también conocido como Uya Kuya, como miembro del Parlamento indonesio desde el lunes 1 de septiembre de 2025.

Pan anunció esto a través de un comunicado de prensa firmado por el presidente de Pan, Zubskifli Hasan, y el general de Pan, general, Viva Yoga Mauladi, el domingo.

Pan dijo que estaba dedicado a mantener el honor, la disciplina y la integridad de los representantes de la gente de la PAN cuando realizaba deberes constitucionales en el parlamento indonesio.

«Pan apeló al público para que fuera tranquilo, paciente y totalmente confiado al gobierno dirigido por el presidente Prabowo Subianto», dijo Viva a periodistas en Yakarta el domingo.

Pidió a la audiencia que creyera que el presidente Pabowo resolvería este problema exactamente, rápidamente y siempre a favor de las personas para el progreso del pueblo indonesio que irá en el futuro.