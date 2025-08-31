BANJARNEGARA (Antara) – La Asociación de Fuelas Educativas de Indonesia (obras) de Banjarnegara Regency, Central Java, ofrece a los maestros para ayudar a los estudiantes a realizar 7 grandes hábitos infantiles de Indonesia (KAIH) como el Ministerio del Programa de Educación Primaria y Continua.

«Llevamos a cabo el informe a través de la capacitación de entrenamiento del facilitador durante dos días, de sábado a domingo (30-31/8)», dijo el presidente de la regencia de Banjarnegara Kundaru Wahyono en Banjarnegarara, el domingo.

Dijo que los aprendices estaban formados por maestros desde diferentes niveles desde la educación hasta los directores de escuelas en Banjarnegara.

Durante la capacitación, dijo, se alentó al maestro a convertirse en un facilitador de la vida que podría ayudar a los estudiantes a encontrar su mejor identidad y potencial.

«También están preparados como guardianes del guardián en sus respectivas escuelas», dijo.

Según él, el maestro de Guardián es una nueva política del Ministerio de Educación Primaria y Sundial (Kemendikdasmen) que difiere del maestro de aula.

En este caso, dijo, el profesor de estudiantes de Guardian acompañó todo tipo de tiempo escolar y supervisores académicos en instituciones terciarias.

«Su trabajo no solo está relacionado con el académico, sino que también promueve el carácter y es una segunda figura parental para los estudiantes», explicó.

Según él, es importante porque algunos estudiantes no siempre reciben suficiente atención de los padres en casa.

Es por eso que dijo, el facilitador de la vida debe ser multifalentado o puede acompañar a los estudiantes en varios aspectos, para que su potencial sea realmente óptimo.

«Esto está relacionado, listo para colaborar con las escuelas para preparar a un maestro guardián competente y poder implementar 7 hábitos de grandes niños indonesios», dijo Kundaru.

Siete hábitos de los grandes niños indonesios (Kaihah) que consisten en la estela temprana, la adoración, el ejercicio, los alimentos saludables y nutritivos, el aprendizaje, la sociedad y el sueño rápidamente, los programas han sido lanzados por el Ministerio de Educación y Centro como un intento de formar personajes positivos, construir disciplina y apoyar el desarrollo físico y mental de los niños indonesios.

