EGM 2025, Semen Gresik nombra nuevo director general y directores supervisores

Rembang (ANTARA) – PT Semen Gresik, una subsidiaria de PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), ha cambiado oficialmente su liderazgo tras los resultados de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (EGM) celebrada circularmente el viernes (12/12).

En la decisión de la JGE, Gatot Mardiana fue nombrado presidente del PT Semen Gresik, en sustitución de Muchamad Supriyadi. El EGM también nombró a Zulkieflimansyah comisionado del PT Semen Gresik.

De acuerdo con esta decisión, la siguiente es la formación más reciente del Consejo de Supervisión y de los Directores de Semen Gresik:

consejo de supervisión

1. Otok Kuswandaru – Comisionado Jefe

2. Mufti Arimurti – Comisionado

3. Sukron Ma’mun Hidayat – Comisionado Independiente

4. Zulkielimansyah – Comisionado

Directores

1. Gatot Mardiana – Director jefe

2. Fardhi Sjahrul Ade – Director de Finanzas y Recursos Humanos

3. Benny Ismanto – Director de Operaciones

El cambio en la composición de la dirección forma parte de los pasos estratégicos de la empresa para reforzar su dirección de transformación e impulsar el progreso de Semen Gresik en el futuro.

Abdul Manan, jefe del Departamento de Comunicaciones de PT Semen Gresik y LGRC, dijo que este cambio de liderazgo era una forma de renovación de la gestión y parte de la estrategia de los accionistas para fortalecer la competitividad de la empresa.

Según él, este cambio es importante para responder a la dinámica industrial y acelerar la agenda de transformación sostenible que actualmente está implementando Semen Gresik.

«Este cambio de gestión es un paso estratégico para maximizar el potencial de la empresa en medio de una competencia industrial cada vez más feroz. Con un nuevo liderazgo, esperamos que el impulso de transformación pueda ser más rápido y más centrado», explica Abdul Manan.

Añadió que la presencia del nuevo director ejecutivo genera grandes esperanzas para que la empresa fortalezca las bases comerciales, aumente la eficiencia y amplíe la innovación, tanto en el desarrollo de productos como en la implementación de la industria verde.

“Somos optimistas y creemos que esta nueva energía llevará a Semen Gresik un paso más allá en la creación de valor añadido para los clientes y la sociedad”, continuó.

Abdul Manan continuó diciendo que la presencia de Zulkieflimansyah como comisionado se consideró importante para fortalecer la función de supervisión y proporcionar una visión estratégica para garantizar que todas las políticas de la empresa se implementen de acuerdo con los principios de transparencia y sostenibilidad.

Abdul Manan enfatizó que Semen Gresik continuará manteniendo buenas relaciones con todas las partes interesadas, incluidos clientes, socios comerciales y la comunidad circundante. La colaboración y la comunicación sólida son las claves para que la empresa mantenga su reputación como fabricante líder de cemento en Indonesia.

Con esta nueva estructura de liderazgo, Semen Gresik está lista para entrar en un nuevo capítulo en la trayectoria de la empresa. La transformación, la innovación y la sostenibilidad son los pilares clave para que las empresas respondan a las necesidades de desarrollo nacional y fortalezcan su posición como parte importante de los SIG.