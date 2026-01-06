Educación y cultura: la educación profesional desempeña un papel estratégico en la preparación de una generación cualificada

Magelang (ANTARA) – El Ministerio de Educación y Cultura (Dikbud) de Magelang Regency, Java Central, explicó que la educación vocacional desempeña un papel estratégico en la preparación de una generación capacitada, receptiva y capaz de satisfacer las necesidades del mercado laboral.

Slamet Ahmad Husen, jefe del Departamento de Educación y Cultura de Magelang Regency, dijo el martes que en la era de la globalización y la disrupción tecnológica, no es suficiente que los graduados de las escuelas vocacionales comprendan simplemente la teoría, sino que deben tener habilidades prácticas relevantes para los estándares de la industria.

Dijo esto en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Vocacional Bandongan Muhammadiyah, Magelang Regency.

Acogió positivamente la implementación del Mutu Autofest, un evento de autocreatividad y competencia iniciado por la escuela.

“Esta iniciativa no es sólo una plataforma para la innovación estudiantil, sino que también fortalece la sinergia entre las escuelas, las empresas y la sociedad”, afirmó.

Según él, este tipo de espíritu de colaboración debe mantenerse para que el ecosistema educativo sea más dinámico y responda mejor a los tiempos cambiantes.

El jefe de la División del Servicio de Educación de Java Central de la VIII Región, Marianto, dijo que la asistencia para la revitalización de los edificios escolares en el área local alcanzará casi 40 mil millones de IDR para 2025. De ese total, la Escuela Vocacional Bandongan Muhammadiyah recibió una asignación de 1.900 millones de IDR.

«La calidad de los servicios educativos aumentará si la infraestructura es adecuada. ¿Cómo pueden los profesores enseñar de manera óptima si los talleres prácticos no son estándar? Ahí es donde el Estado entra en escena», afirmó.

Según él, la ayuda tenía como objetivo fortalecer los servicios educativos para que el proceso de aprendizaje práctico pueda desarrollarse con tranquilidad y profesionalidad.

