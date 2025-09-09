Educación gubernamental migrando a los empleados para administrar inteligentes finanzas

SOLO (Antara): el gobierno ofrece educación a los empleados migratorios para que sean inteligentes en la gestión de las finanzas, de modo que no participe fácilmente en las inversiones abultadas.

Director de Alfabetización Financiera y Uso de la protección de los empleados migrantes indonesios (KP2MI) Indra Hardiansyah al margen de la educación financiera de los empleados migrantes indonesios y sus familias en Surakarta, provincia central de Java, dijo que hasta ahora, muchos empleados migratorios han trabajado en el futuro.

Mencionó la causa del problema porque todavía hay muchos que están atrapados en un estilo de vida del consumidor, enredados en préstamos no controlados e inversiones abultadas.

Como resultado, sus ingresos se terminan después de que se ha completado el contrato en el extranjero.

Basado en datos de Bank Indonesia en 2024, su partido registró el número de PMI que transfiere el Nacional de Rp253.9 Biljoen. Del total, la provincia de Java Central señaló que no había menos de RP56.5 billones.

Dijo que esta cifra no solo ayudó a la economía familiar, sino que también contribuyó al alivio de la pobreza, la fuerza impulsora de la economía local y la economía nacional apoyada al convertirse en la segunda fuente más grande de moneda después del petróleo y el gas.

Sin embargo, dijo que los datos de BI mostraron que el 70 por ciento de las transmisiones enviadas todavía se usaban para el consumo diario y la deuda de pago. Según Indra, menos del 5 por ciento de los remites se utilizan para inversiones y capital de riesgo.

«Solo se asignan menos del 5 por ciento para inversiones y capital comercial», dijo.

Mientras tanto, el Secretario 1 de la agencia de coordinación aumentó el intercambio monetario nacional y el abogado adjunto -general de información, Sarjono Turin dijo que se otorgaron educación financiera y problemas legales importantes a los candidatos de PMI.

Según él, PMI juega un papel importante en la economía indonesia porque producen importantes divisas a través de remitnces enviados a sus familias en Indonesia.

«Los empleados migratorios indonesios hacen la segunda contribución más grande a la sociedad después del sector del petróleo y el gas en Indonesia. La moneda producida por PMI proviene de la transferencia de dinero enviado a sus familias en Indonesia», dijo.