Durante Navidad y Año Nuevo, 172 artículos quedaron abandonados en el distrito de KAI Semarang

Semarang, Java Central (ANTARA) – PT KAI Daop 4 Semarang registró que el equipaje de 172 pasajeros fue abandonado y asegurado por agentes durante los períodos de transporte alrededor de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026.

El gerente de relaciones públicas de KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif en Semarang, Java Central, dijo el sábado que quedaron varios artículos, incluidos teléfonos móviles, computadoras portátiles, dinero en efectivo y varios otros artículos personales.

«El valor de los cientos de artículos pertenecientes a los pasajeros que quedaron atrás se estima en 75 millones de IDR», dijo.

Según él, KAI ha ofrecido servicios de objetos perdidos como una forma de servicio a los clientes.

Sin embargo, dijo que tener cuidado con el equipaje es responsabilidad de cada pasajero.

“Siempre brindamos asesoramiento a los pasajeros que están por bajarse del tren o salir de la estación”, añadió.

Además, dijo, siempre se recomienda a los pasajeros que lleguen temprano a la estación.

Según él, los pasajeros no deben apresurarse al subir o bajar del tren.

«Utilice los servicios de agentes si necesita ayuda durante el viaje», dijo.

Los pasajeros que sientan que su equipaje ha sido olvidado en la estación o en la zona del tren, añadió, pueden ponerse en contacto con los agentes para recuperar sus pertenencias presentando pruebas.