Durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, Safari Beach Central Java recibe la visita de hasta 2.800 turistas al día.


Los turistas observan las atracciones de delfines en Safari Beach Central Java, Batang, Java Central, el jueves (1/1/2026). Según la dirección de Central Java Safari Beach, los espectáculos educativos para diversos animales, como atracciones con delfines y espectáculos de diversas aves, atraerán una gran asistencia de turistas durante la temporada navideña de 2025 y el Año Nuevo de 2026, con un número promedio de visitas de 2.500 a 2.800 visitantes por día. ENTRE FOTOS/Harviyan Perdana Putra/tom.





