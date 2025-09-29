Dueto de Aldila Sutjiadi con Janice Tjen en Double WTA 125 Suzhou

JAKARTA (Antara) – El tenista indonesio Aldila Sutjiadi llevó a su compatriota Janice Tjen a seguir el doble WTA 125 Suzhou en China.

Según Aldila, la decisión se tomó repentinamente después de que él e Irina Khromacheva se detuvieron en la primera ronda del Open WTA 1000 China en Beijing, el sábado (27/8).

«Esto también es de repente, nuevo colocar Juegan juntos ayer. Entonces, de hecho, después de perder, solo ves cronograma, Y finalmente podemos jugar aquí juntos «, dijo Aldila Antara a través de un mensaje instantáneo el lunes.

Aldila e Irina fundaron Sara Errani/Jasmine Paolini en la ronda de apertura después de que no pueden disipar la segunda semilla con una puntuación de 3-6 2-6. Luego dejó a Beijing para ir a Suzhou el domingo (28/28) y montó una distancia de aproximadamente 1,140 km con un tren rápido durante aproximadamente cuatro a cinco horas.

Aldila y Janice se unieron a participar en el arcadia ITF W35 en California, EE. UU., Y se convirtieron en segundo lugar Al comienzo del año.

Mientras tanto, Janice se clasificó para la ronda principal del sector único de WTA 125 Suzhou después de completar dos partidos de ronda de clasificación con una victoria Juego recto.

Janice se enfrentará a un tenista clasificatorio de Varvara Lepchenko de los Estados Unidos. Se planean competir el lunes 09.00 WIB.

Después del juego, Janice fue planeado para jugar con Aldila en el doble sector frente a Li Yu-yun/Elena Pridankina.