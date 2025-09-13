DPW PAN Central Java compartir mensajes para cientos de OJOL

SEMARANG (Antara) – El Consejo Regional de Liderazgo (DPW) del Partido Mandato Nacional Central de Java (PAN) ha distribuido paquetes de alimentos para marginales y vulnerables en la ciudad de Semarang, el viernes (12/9).

Según el Secretario del Java Central PAN DPW Suarmin, la actividad dijo rutinariamente todos los viernes. «Bendiciones del viernes», dijo.

El paquete que se dividió en forma de 5 kg y otras necesidades básicas se ejecutó en la oficina de Pan Central Java DPW, Jalan Mukharom No. 7, Kedungmundu, Semarang City, viernes.

Cientos de taxistas de motocicletas en línea (OJOL), huérfanos y residentes alrededor de la oficina de Pan Central Java DPW, cada uno recibió un paquete de asistencia.

Presente para la actividad, miembros del Parlamento Indonesio del Pan -Factation Wahyudin Noor Aly, miembro del Parlamento Provincial Central de Java Sofwan Sumadi, Zaky Sarudin Prihatindan, Amin Makhsun y representantes del Regency/City Pan Dprd.

Según Sunmin, varios gerentes de Java Central DPW PAN también estaban presentes en esta actividad social. La acción iniciada por el Central Java PAN DPW se convirtió en una inspiración y espíritu de la preocupación de la familia Pan, de compartir con la comunidad a través de una actividad de bendición del viernes.

«Para el viernes siguiente, la Regencia/DPRD de la Ciudad continuará la actividad de la bendición en Java Central. Continuarán aumentando a los amigos con todos los niveles de la sociedad, capturar ambiciones para que no haya distancia», dijo.

Mientras tanto, agregó Wahyudin Noor Aly, la bendición del viernes no fue esta vez, se realizó el DPW Pan. También transferido por él, esta acción social se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, pero de hecho sin exposición.

«Realizamos esta acción social, como una forma de cuidado para los demás que la necesitan. Por lo tanto, no solo hemos hecho bendiciones el viernes, hemos programado durante mucho tiempo la ayuda para los demás», dijo.

En la misma ocasión, el coordinador de medios de la Pan DPW Central Java, dijo Wahidin Hasan, la actividad de la bendición del viernes se convirtió en un momento estratégico para la gestión de Pan, tanto en el Parlamento Indonesio, DPRD provincial a la regencia.

«Esto es importante para continuar aumentando con todos los niveles de la sociedad. Las bendiciones se pueden cambiar el viernes, en medio de la crisis económica y las fluctuaciones en los precios de los alimentos, y la dificultad del acceso al trabajo», dijo.