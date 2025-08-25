DPRKPLH TEMANGGUNG alienta a Rusun -Residents a moverse para respirar

TEMANGGUNG (Antara) – El Ministerio de Vivienda, Asentamiento y Áreas Ambientales (DVKPLH) de Temanggung Regency, Central Java, alienta la transición de los residentes de los pisos a la alojamiento permanente por el programa de la Casa Superior del Sistema de Panel Instantáneo (Russspin).

El jefe de la División de Vivienda de Temanggug Wirawan Regency DVKPLH en Temanggung el lunes, dijo que el programa estaba destinado a ayudar a los residentes que habían pasado sus vidas y tenían activas privadas y países para ocupar casas más permanentes.

Según él, la construcción de la Casa del Panel Russspin se incluye en la nueva categoría de desarrollo, en contraste con el inhabitable Programa de Mejora de la Calidad del Hogar (RTLH) que también duró antes.

«Este programa es parte de una solución a largo plazo para los residentes que solo viven durante tres años más una extensión anual. Esta casa de panel es una opción para aquellos que tienen su propio país», dijo.

Dijo que, para poder seguir el programa Russspin, los residentes tuvieron que cumplir con diferentes criterios, uno de los cuales tenía tierras vacías con un tamaño mínimo de 6.5 x 6.5 metros. El país es el requisito más importante porque la casa del panel está construida directamente en un terreno propiedad de los residentes.

«El proceso comienza con la propuesta y la verificación. Cuando pasa, los residentes del piso son trasladados a la casa del ruso que se construyó en su país», dijo.

Dijo que este año había cuatro unidades de casa de paneles que estaban listas para ser construidas, cada una ubicada en las regiones de Kanggan y Ngadirjo. La ubicación está adaptada a la existencia de tierras propiedad de residentes que cumplen con los criterios.

Dijo que cada casa rusa fue construida con una estructura de panel instantáneo con un presupuesto de aproximadamente Rp40 millones por unidad de los programas. El desarrollo incluye estructuras básicas como paredes, construcción principal y techos, mientras que otros componentes como Umpaks, puertas, ventanas y naves espaciales se convierten en parte de la comunidad de autoevaluación.

«Solo damos la estructura y el destinatario de la ayuda mediante la construcción de la parte complementaria de forma independiente. Así que este es un semi autogestión», dijo.

En 2023, el DPLPH había logrado construir seis casas de panel, y este año se reanudó con un nuevo objetivo. El éxito muestra que los residentes del piso tienen el espíritu de ser independiente y para salir del patrón de vida temporal.

Lea también: Dos rtlh completado Renoed antes del cierre de TMMD Temanggung