DPRD Semarang: el despido de los directores de BUMD no es político

SEMARANG (Antara) – El Consejo Regional Regional de la Ciudad de Semarang (DPRD) recordó al Consejo de la Ciudad local que el despido de los Directores de Empresas Regionales (BUMD) no debería ser político, sino que debería ir de acuerdo con las reglas.

El presidente de la Comisión de DPRD de la ciudad de Semarang, B Joko Widodo, en Semarang, enfatizó el domingo que el mecanismo para el despido de los directores de BUMD debe referirse a las disposiciones aplicables.

El 29 de julio, el Comité B de la DPRD de la ciudad de Semarang celebró una reunión con la economía parte de la Secretaría Regional de la Ciudad de Semarang y las filas BUMD.

«En la reunión hay información de que las ‘oportunidades de auditoría’ se llevarán a cabo en tres personas sin hogar, a saber, Semarang Zoo, Pdam Tirta Courage y Pt Bumi Pandanaran Sjahtera», dijo.

Según él, basado en la información sobre la implementación de «oportunidades de auditoría» en los tres bumds, se completó en el medio o finales de septiembre de 2025.

«Ver las ‘oportunidades de auditoría’, una de las cuales es una indicación del cambio de impulsores. Por eso damos ‘advertencia’ al Ayuntamiento de Semarang para obedecer las reglas», dijo.

Además, dijo, el Consejo Bumd fue inaugurado recientemente, como el PDAM de la nueva ciudad de Semarang en septiembre de 2024 y Semarang Zoo en octubre de 2024.

«Probablemente su mandato es de cinco años. La terminación del puesto se puede hacer si los conductores renuncian, mueren o son rechazados en cualquier momento», dijo.

Aunque puede detenerse en cualquier momento, le recordó al gobierno local que cada decisión no se lleva a cabo unilateralmente, sino seguir los procedimientos establecidos en la legislación.

PERMINDAGRI Número 37 de 2018 ha explicado que el nombramiento y el despido de miembros del Consejo BUMD deben pasar por un proceso de selección y consideraciones objetivas, incluidas razones legales que pueden estar legalmente probadas.

«El jefe regional tiene la autoridad, pero el mecanismo de despido aún debe basarse en las reglas, no solo las decisiones políticas», dijo.

Estas disposiciones están destinadas a mantener una buena gestión empresarial regional y proteger a BUMD contra las intervenciones que no están de acuerdo con los procedimientos.

«Los directores pueden ser rechazados si resulta que no realiza tareas, que implica hacer trampa o violar las reglas. Todo está en Percadagri 37/2018. Así que no sean violados», dijo.

El Comité B de la DPRD de la ciudad de Semarang se esfuerza por supervisar el funcionamiento de la política BUMD, incluida la garantía de que el proceso de nombramiento y el despido de la Junta Directiva tuviera lugar transparente y de acuerdo con las regulaciones.

«Continuaremos recordando que esta regla se confirma debido a la sostenibilidad de un BUMD saludable y profesional», concluyó Joko Widodo.

