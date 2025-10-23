DPRD insta a los ejecutores del proyecto del hospital Kudus a agregar trabajadores para alcanzar los objetivos a tiempo

Kudus (ANTARA) – El presidente de la Comisión D del DPRD, Kudus Mardijanto, instó a los implementadores del proyecto para la construcción del edificio del Centro de Servicios de Oncología y Accidentes Cerebrovasculares en el Hospital Regional Loekmono Hadi Kudus a aumentar el número de empleados para que el proyecto de cinco pisos pueda completarse a tiempo.

«Esperamos que haya un aumento en el número de empleados de unas 100 personas, de las 70 que antes eran sólo 70», dijo el miércoles cuando se reunió después de realizar un seguimiento en el Hospital Regional Loekmono Hadi Kudus.

Por lo tanto, dijo que este proyecto podría completarse antes del 27 de diciembre de 2025 según el objetivo.

También solicitó que se trabaje día y noche para alcanzar los objetivos de progreso en materia de desarrollo. Además, la temporada de lluvias está empezando a dificultar el trabajo de campo.

«Se necesita una estrategia especial para que la obra pueda continuar y concluir a tiempo. Actualmente el avance de la construcción es sólo del 25 por ciento, mientras que el proyecto físico del Departamento de Emergencias (IGD) lleva un avance del 38 por ciento», dijo.

Anteriormente, su partido también coordinó con el Oficial de Compromiso (PPKom) sobre el desarrollo del proyecto por valor de 44.600 millones de rupias. Los resultados de esta comunicación confirmaron que el progreso en materia de desarrollo era bastante positivo y seguía en buen camino.

Añadió que es necesario optimizar bien los dos meses y medio restantes para que se pueda alcanzar el objetivo de entrega según lo previsto.

El director del Hospital Regional Loekmono Hadi Kudus, Abdul Hakam, confirmó que la construcción del edificio del Centro de Servicios de Oncología y Accidentes Cerebrovasculares solo se ha completado en un 25 por ciento.

La fase final del proyecto se centrará en la instalación de equipos. “Se estima que será más rápido durante la fase de instalación de los equipos”, afirmó.

Mientras tanto, según Hakam, la construcción del IGD avanza según el objetivo y se evalúa semanalmente. Actualmente existe incluso una desviación positiva.

«Como Autoridad de Usuarios del Presupuesto (KPA), estoy muy preocupado por estos proyectos. Especialmente ahora que estamos entrando en la temporada de lluvias, esperamos que la implementación del trabajo pueda continuar sin problemas», dijo.

Enfatizó que los ejecutores del proyecto deben cumplir con sus obligaciones laborales bajo el acuerdo porque el sistema de pago se basa en el logro de metas laborales en cada período. Si no alcanza su objetivo, no recibirá ningún pago.

