DPRD Central Java: Los desafíos de los periodistas en la era digital son cada vez más complejos

PURWOKERTO (Antara) – Vicepresidente del Parlamento Provincial del Java Central (Java Central) Sceya Ari Nuggraha ha evaluado que los desafíos de los periodistas en la era digital son cada vez más complejos en línea con el rápido desarrollo de la tecnología.

«Los medios de comunicación y los periodistas son socios estratégicos en la transferencia de información de desarrollo. Se debe mantener una buena cooperación y cooperación, especialmente los desafíos de la era digital se están volviendo cada vez más complejos», dijo en una discusión sobre el grupo temático «periodistas en la era digital: entre contenido, cuan y desafíos digitales», domingo.

Es por eso que dijo, la actividad de discusión se convirtió en un espacio importante para que las personas de la prensa fortalezcan su papel y existencia en medio del rápido desarrollo de la tecnología de la información.

Según él, los periodistas no solo están obligados a producir contenido atractivo, y también a seguir la objetividad, el código ético y la responsabilidad pública. Los desafíos en la era digital no son solo una cuestión de algoritmos para las redes sociales y la competencia de contenido, así como el impacto de la polarización de la información que las divisiones pueden activar en la comunidad

«Es por eso que apreciamos a los periodistas retenidos y expresamos problemas estratégicos en Java Central, especialmente en la región sur que todavía se enfrenta a diferentes problemas de desarrollo y pobreza», dijo Sceya Ari.

Mientras tanto, el presidente de Banyumas Regency Pwi Lilik Darmawan espera que la discusión pueda fortalecer la capacidad de los periodistas locales para mantenerse adaptables a los tiempos cambiantes.

«El periodismo sigue siendo relevante en la era digital, a pesar de la transformación. El desafío es cómo puede mantener la credibilidad, el maestro multimedia, para desarrollar la cercanía con el público», dijo.

La discusión en la que los miembros de la Regencia Banyumas PWI y la Asociación de Periodistas de Televisión Indonesia (IJTI) de la Coordinadora Regional de Banyumas Raya también están involucrados, también presentó otros oradores, a saber, Selastio Fadli como Fundador y Director de Lintang Institution.

En su presentación, Fadli explicó los diversos desarrollos en tecnología de la informática y el uso de la imitación –Inteligencia artificial/Ai) que se considera uno de los desafíos para los medios en línea.

Según él, la razón de la imitación hace que las personas sean perezosas para leer las noticias directamente de su fuente, porque es suficiente ordenar la solicitud de IA para encontrar las noticias deseadas sin abrir y luego jugar páginas de medios en línea.

Entonces, dijo, el uso de IA no aumentará el número de visitas en línea a los lectores de los medios. «Para los amigos de los periodistas que desean aprender tecnología de la información, estamos listos para ayudar», dijo Fadli.

