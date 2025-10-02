DPR -Members fomentan la regeneración joven de Batik a través de un trabajo simple

Semarang (Antara) miembro del Comité de Representantes VII VII Samuel Wattimena alienta a los jóvenes a aparecer en la regeneración de Batik, que puede comenzar con el trabajo simple de Batik-Batik.

«No es necesario esperar que los jóvenes hagan a Batik de aguas arriba a abajo», dijo Samuel Wattimena en Semarang, Central Java, el jueves.

En el pasado, según él, el proceso de hacer que Batik comience a hacer motivos, el proceso de Batik, hasta que una persona realizó el color.

En el momento en que continuó, los jóvenes a los que les gusta dibujar puede concentrarse en hacer motivos Batik en función de sus ideas y creatividad.

«La imagen del Batik será diferente de la del pasado. Vivieron en la era actual, debe ser apreciada», dijo el político que también es diseñador de moda

Mientras que el proceso de Batik, continuó, puede transferirse a otros jóvenes.

«Pero no le pidas inmediatamente que haga Batik con una tela de 2.5 metros de largo. Primero mantenga la tela del tamaño de un pañuelo. Primero debe ser feliz, primero debe acostumbrarse», dijo Samuel Wattimena.

Del mismo modo, con el proceso de color, dijo, no das inmediatamente una tela de 2.5 metros de largo para que se coloree «Tenemos que cambiar la forma de pensar, si aprendes a hacer Batik, debe ser el caso», dijo.

Otra cosa que no es menos importante al almacenar Batik, según Samuel Wattimena, a saber, la importancia de los derechos de propiedad intelectual sobre los motivos de Batik.

Explicó que el proceso Batik en la antigüedad estaba muy cerca de un enfoque cultural. Pero en los últimos 10 a 15 años, el enfoque económico se alentó tanto en la era de la información, la cual el distribuidor entre regiones se penetra tan fácilmente.

El amplio acceso, continuó, resultó en alguien que fácilmente tomó los derechos de los demás. «Es por eso que el derecho a la propiedad intelectual es importante», dijo Samuel Wattimena.

