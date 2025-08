DPMPTSP Solo Hold MPP va al centro comercial

SOLO (Antara) – La Oficina de Inversiones y Servicios Integrados de la Ciudad de Surakarta (DPMPTSP) mantendrá a MPP yendo al centro comercial para facilitar la gestión de documentos y licencias para la comunidad.

El jefe de la ciudad de Surakarta DPMPTSP Andriyani Sasanti en Solo, Central Java, dijo el miércoles que el evento se llevará a cabo cuatro días, 7-10 de agosto en el centro comercial Solo Square.

«Esta es nuestra innovación para recoger el balón para las personas que pueden venir al centro comercial», dijo.

Espera que a través de estas actividades, diferentes tipos de servicios en MPP puedan estar más cerca de la comunidad.

Dijo que el propósito de la actividad era aumentar la accesibilidad de la comunidad en servicios administrativos y de licencia.

Además, también ofrece un servicio rápido, fácil y amigable en cómodos espacios públicos y promoviendo la conciencia pública para tomar servicios oficiales.

«Por lo tanto, no es necesario pasar por los corredores, que inmediatamente vienen rápidamente», dijo.

Además, dijo, la actividad con el tema Monggo Blljoan Sisan Ngurah Lan Lighty Documents también para promover el Surakarta City MPP como un centro público moderno e integrado.

«Entonces, mientras compra y cuida documentos y diferentes tipos de licencias que la comunidad necesita», dijo.

Mientras tanto, los servicios disponibles en MPP van al centro comercial, hay diferentes especies con un total de 26 puntos de venta que serán de servicio a la comunidad, incluidos los servicios de extensión SIM con una cuota de 25 SIM por día y también la extensión STNK.

Además, dijo, habrá un automóvil SIM móvil que esté listo para servir a la comunidad. Otro servicio es hacer un pasaporte con una cuota de 40 pasaportes/día y primero debe registrarse en el e-Pass Sport.

Además, habrá un servicio NPWP de KPP Pratama. También hay servicios de BPJS Health, BPJS Employment, BRI, Central Java Bank y ONU.

«El DHO también estará presente para ofrecer servicios de control de salud gratuitos con la condición de que solo KTP y solo externos. Mientras que la agencia de transporte también sirve a la comunidad con respecto al transporte público, por ejemplo BST», dijo.

Además, IDX también abrirá los puntos de venta en MPP para introducir acciones al público.

«La comunidad a veces no quiere eso, pero necesita mucha educación para la comunidad, por lo que su esperanza no es solo en forma de ahorros, depósitos, etc., sino también por el mercado de valores», dijo.

Recordó que las personas que desean aprovechar este servicio llevan KTP con usted porque el KTP es un requisito para ocuparse de todos los documentos.