DPD RI alienta a PPP Cilacap a convertirse en el motor económico de Jasela

Cilacap (ANTARA) – Abdul Kholik, miembro del DPD RI, está presionando para que el Puerto Pesquero Oceánico (PPS) de Cilacap se convierta en el centro clave que impulsa la economía de la región de Java Central Sur (Jasela) mediante el fortalecimiento de la integración de los sectores marítimo y pesquero desde arriba hasta abajo.

Cuando se reunió después de una visita de trabajo en la oficina de PPS Cilacap, el viernes por la tarde (1 de septiembre), Abdul Kholik admitió que acababa de completar la expedición marítima a Java Central Sur, que se lleva a cabo desde el miércoles (1 de septiembre) siguiendo la zona costera sur desde Purworejo Regency, Kebumen, hasta Cilacap, para ver de primera mano el potencial del sector marítimo en la región.

«El potencial para la pesca de captura en el sur de Java Central en realidad se distribuye uniformemente desde Purworejo hasta Cilacap. Aunque la escala es diferente, toda esta región tiene una gran oportunidad de desarrollarse de manera integrada con el PPP de Cilacap como centro», dijo el senador de Java Central.

Dijo que PPS Cilacap es un puerto pesquero oceánico de Clase I actualmente en proceso de desarrollo y se espera que esté terminado en 2028.

En este caso, dijo, se espera que este desarrollo aumente la capacidad de volumen de producción pesquera a alrededor de 110.000 toneladas por año.

Según él, el aumento de la capacidad abre grandes oportunidades para fortalecer las exportaciones e importaciones y desarrollar el sector pesquero en la región sur de Java Central.

«Si las exportaciones y el downstreaming se pueden realizar directamente desde Cilacap, el valor económico agregado se sentirá en las regiones del sur, desde Cilacap, Kebumen hasta Purworejo», dijo.

Considera que el fortalecimiento del sector marítimo es una estrategia importante para superar las disparidades de desarrollo entre las regiones del norte y del sur de Java Central.

«El Norte continuará, pero el Sur debe acelerarse. La forma más obvia es optimizar las oportunidades en el sector marítimo, que tiene un enorme valor económico», explicó.

También enfatizó la importancia de preparar los recursos humanos (RRHH) en el sector marítimo para que las comunidades locales, especialmente las generaciones más jóvenes, puedan beneficiarse de estas oportunidades.

“Por lo tanto, se debe fortalecer la cooperación entre los gobiernos locales, las escuelas vocacionales y otras partes interesadas”, afirmó Kholik.

Mientras tanto, el jefe del PPS, Cilacap Imas Masriah, dijo que el desarrollo del puerto pesquero recibió el apoyo del gobierno central, el gobierno regional y los actores empresariales.

Según él, el valor de la inversión para la construcción del nuevo pool portuario fue de aproximadamente 759 mil millones de IDR.

«Esta construcción duplicará con creces la capacidad del barco a aproximadamente 1.470 unidades y absorberá una fuerza laboral de hasta 21.800 personas para 2028», dijo.

En este caso, dijo, el área de la actual piscina del puerto es de 30,7 hectáreas, mientras que el área de la nueva piscina a construir es de unas 40 hectáreas más una recuperación de terreno de unas 12 hectáreas, con lo que el total asciende a unas 80 hectáreas.

Imas espera que el desarrollo del PPP de Cilacap tenga múltiples impactos en la economía regional, desde el aumento de las actividades pesqueras, las necesidades operativas de los buques hasta el crecimiento de las empresas de apoyo en Cilacap Regency y sus alrededores.