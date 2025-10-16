DPD pidió a Unissula presentar el proyecto de ley prioritario del Programa Legislativo Nacional

Semarang (ANTARA) – El Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD) está trabajando con la Facultad de Derecho de la Universidad Islámica Sultan Agung (Unissula) de Semarang para solicitar aportaciones y sugerencias sobre el Proyecto de Agenda Legislativa (RUU), que es una prioridad para el Programa Legislativo Nacional (prolegnas).

El presidente del Comité de Redacción de Leyes (PPUU) del DPD RI, Abdul Kholik, dijo en Semarang el jueves que su partido buscó opiniones de expertos y especialistas de Unissula, así como del público en general, con respecto a la agenda prioritaria para el Programa Legislativo Nacional.

Lo transmitió durante el estudio empírico de la Discusión del Grupo Focal (DGF) sobre el seguimiento de los Prolegnas Prioritarias de 2026 y los Prolegnas de Mediano Plazo de 2025-2029 propuestos por el DPD RI.

Explicó que los proyectos de ley del DPD incluidos en el Programa Legislativo Nacional 2025-2029 en el mediano plazo ascienden a 78 proyectos de ley de un total de 198 proyectos de ley.

En detalle: 11 proyectos de ley propuestos por la RPD, 59 proyectos de ley propuestos por la RPD/DPD, dos proyectos de ley propuestos por la RPD/gobierno, seis proyectos de ley propuestos por la RPD/DPD/gobierno, 72 proyectos de ley propuestos por la RPD, 26 proyectos de ley propuestos por el gobierno y 22 proyectos de ley propuestos por la RPD/gobierno.

En las Prolegnas de 2025, dijo, hubo cuatro proyectos de ley iniciados por el DPD, a saber, el proyecto de ley sobre la gestión del cambio climático, el proyecto de ley sobre la gobernanza regional, el proyecto de ley sobre las comunidades de derecho consuetudinario y el proyecto de ley sobre las regiones insulares.

«Se han discutido cuatro proyectos de ley y los hemos presentado a los dirigentes de la RPD. Estamos esperando el seguimiento», dijo el miembro del DPD de Java Central.

Mientras tanto, para las Prolegnas de 2026, explicó que se están preparando tres proyectos de ley iniciados por el DPD, a saber, el proyecto de ley sobre el Gobierno de Aceh, el proyecto de ley sobre empresas regionales y el proyecto de ley sobre idiomas regionales.

«Los tres (RUU, ed.) están en el proceso de diseño y los finalizaremos pronto. En ese proceso estamos pidiendo aportes de expertos, académicos y profesionales», dijo Kholik.

Además de Unissula, dijo, el DPD también buscó aportaciones de expertos y académicos de varias universidades, como la Universidad de Padjadjaran, Bandung y la Universidad de Riau.

Mientras tanto, el decano de FH Unissula, profesor Jawade Hafidz, expresó su agradecimiento por la confianza del DPD en Unissula como lugar para discutir el proyecto de ley nacional.

«Estamos agradecidos de que FH Unissula haya sido elegida como uno de los lugares para realizar los DGF de las Prolegnas basándose en la legislación y los reglamentos invitados. Confíen en nosotros como socios», dijo.

También espera que se fortalezca el papel del DPD como institución legislativa, dado que su autoridad hasta ahora no ha sido óptima en comparación con otras altas instituciones estatales, especialmente la RPD.

«¿Por qué la autoridad del DPD sólo puede presentar un proyecto de ley a la Cámara de Representantes? El DPD sólo participa en su procesamiento y discusión durante la sesión plenaria», concluyó.

