DPD: Los internados islámicos han producido muchas figuras nacionales

Semarang (ANTARA) – Abdul Kholik, miembro del Consejo Representativo Regional de Java Central (DPD), recordó que los internados islámicos han producido muchos combatientes incluso antes de la era de la independencia.

«Los internados islámicos han existido desde antes de la independencia. De hecho, (los internados islámicos, ed.) han producido combatientes y muyahidines», dijo en Semarang el jueves, en respuesta a la polémica transmisión de Pondok Pesantren Lirboyo en el programa Xpose Uncencored.

Planteó esto después del Estudio empírico de discusión del grupo focal (FGD) sobre el seguimiento de las Prolegnas prioritarias de 2026 y las Prolegnas de mediano plazo 2025-2029 propuestas por el DPD de Indonesia en el campus de la Universidad Islámica Sultan Agung (Unissula) en Semarang.

«Esta es una lección para los medios sobre el filtrado de información y, por supuesto, estamos profundamente preocupados y rechazamos y condenamos las actitudes que degradan a los internados islámicos y a los ulemas. Ese no es el carácter de la nación indonesia», dijo.

Por lo tanto, dijo, era inapropiado que los ulama, que habían luchado en los internados islámicos, produjeran figuras nacionales que pudieran ser acosadas de cualquier forma, incluidas las transmisiones de televisión.

“Así que si hoy se acosa a los ulemas y a los internados islámicos, es muy inapropiado”, afirmó el senador de Java Central.

Pidió a la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) que tomara medidas contra las estaciones de televisión que transmitieran programas que provocaron esta polémica.

«KPI tiene el poder de monitorear, pero también de tomar medidas. Sí, creo que KPI debería tomar medidas inmediatas para que este tema no vuelva a causar conmociones innecesarias», dijo.

Previamente, Trans7 difundió un video a través del programa Xpose Uncensored en el que los estudiantes y el municipio saludaron al kiai titular. También hay un vídeoclip de un kiai saliendo de un coche.

La narración del vídeo afirma que los estudiantes estaban dispuestos a hacer todo lo posible para saludar al kiai y entregarles un sobre.

Según el narrador, el rico Kiai debería ser quien entregara los sobres a los estudiantes.

Las imágenes del programa recibieron fuertes reacciones de diversos partidos. Los internautas pidieron entonces un boicot a Trans7.

Trans7 se disculpó públicamente e impuso sanciones por poner fin a su colaboración con la productora que produce el programa Xpose Uncensored el 14 de octubre de 2025.

Representantes de la dirección de Trans7 también acudieron directamente al internado islámico Lirboyo en la ciudad de Kediri, Java Oriental, el miércoles (15/10) después de que se creyera que el vídeo viral había perjudicado a los estudiantes y a los ulemas.

