DPD: La regulación y el capital son desafíos para la Cooperativa Rojiblanca

Semarang (ANTARA) – El Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD) destacó las regulaciones, la preparación del capital y los recursos humanos como los desafíos clave que enfrenta el Programa Cooperativo Rojo y Blanco.

«La cuestión de la Cooperativa Rojo-Blanca es muy compleja. Desde una perspectiva regulatoria, aún no es sólida, mientras que la coordinación entre líneas no ha ido como se esperaba», dijo Muhdi, miembro del DPD RI, el viernes en Ungaran, Semarang Regency.

Lo transmitió en “Diálogo y absorción de aspiraciones” con jefes de subdistrito, jefes de aldea y administradores de cooperativas en Ungaran, Semarang Regency, Java Central.

Según él, muchos actores cooperativos tuvieron la percepción desde el principio de que la creación de la Cooperativa Roja-Blanca proporcionaría diversas facilidades, incluido el apoyo de capital.

Sin embargo, el vicepresidente del Comité I de DPD RI dijo que en realidad los requisitos para obtener capital son muy difíciles.

«Los requisitos no son fáciles. Es necesario tener al menos 500 miembros y un lugar de negocios. Si se quiere abrir una unidad de ahorro y préstamo, el capital inicial puede ser de hasta 500 millones de IDR», dijo.

Según él, estas exigencias son ciertamente muy difíciles para las nuevas cooperativas, especialmente para las que se forman «de arriba hacia abajo», y no para las que crecen de abajo hacia arriba.

Por lo tanto, recordó al gobierno que fortalezca inmediatamente las regulaciones e introduzca cooperativas secundarias que coordinen a las cooperativas primarias.

Además, el ex rector de la Universidad PGRI de Semarang (Upgris) también enfatizó la importancia de un apoyo real del gobierno y las empresas estatales para que las cooperativas puedan funcionar.

«A través de Himbara (Asociación de Bancos Estatales), si los requisitos de capital son estrictos, el gobierno debería primero facilitar las cosas, por ejemplo, subvenciones para inversiones iniciales como propiedades comerciales», dijo.

Dijo que las empresas estatales también deberían convertirse en socios especiales y no ser tratadas de la misma manera que los actores comerciales en general, por ejemplo brindando apoyo operativo a través de préstamos comerciales.

«Las empresas estatales, por ejemplo, pueden prestar bombonas de gas a cooperativas activas en el sector del gas, de modo que la cooperativa pueda operar inmediatamente sin tener que cargar con un gran capital inicial», afirma.

Además de las cuestiones de capital, Muhdi también destacó la escasez de recursos humanos para los administradores de cooperativas, ya que muchas cooperativas se formaron rápidamente por lo que su gestión no tenía suficiente capacidad.

«Debido a que el proceso de formación se llevó a cabo apresuradamente, muchos directores no estaban preparados y concentrados. De hecho, en el campo todavía hay (la dirección, ed.) otras empresas fuera de la cooperativa», dijo.

Durante una visita de trabajo a la oficina del subdistrito de Kalirejo, East Ungaran, Semarang Regency, Muhdi también llevó a cabo un programa para intercambiar artículos de primera necesidad baratos para 300 personas pobres, así como entregar equipos deportivos.

Lea también: DPD: El incidente de Sidoarjo es un reflejo de los directores de los internados islámicos