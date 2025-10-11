DPD: Despertar el interés de los jóvenes por convertirse en agricultores mediante la modernización

Semarang (ANTARA) – El miembro del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD) de Java Central, Muhdi, recordó que el gobierno debe ser capaz de atraer el interés de las generaciones más jóvenes para convertirse en agricultores, uno de los cuales es modernizar el sistema agrícola.

«Creo que el estado o el gobierno deberían encontrar una manera de lograr que los jóvenes se interesen en convertirse en agricultores», dijo el viernes en Ungaran, Semarang Regency.

Lo transmitió durante una visita de trabajo para evaluar las actividades de compra de artículos de primera necesidad a bajo costo, asistencia en la entrega de equipos deportivos y discutir sobre la Cooperativa Roja y Blanca en la oficina del subdistrito de Kalirejo, Semarang Regency.

Admitió que la actual generación joven está menos interesada en involucrarse en el sector agrícola, lo que amenaza la regeneración de los agricultores, a pesar de que Java Central ha sido designada como una de las provincias ricas en alimentos.

«¿Cuáles son las formas de (atraer a la generación más joven, rojo)? Además de la facilitación gubernamental, por ejemplo, debe haber fertilizantes disponibles, pero más que eso, debe haber modernización agrícola en Java Central», dijo.

Según él, la generación más joven ciertamente está menos interesada en la agricultura antigua o tradicional, por lo que es muy necesaria la modernización del sistema agrícola.

En segundo lugar, según él, es necesario garantizar los precios de las materias primas después de la cosecha, para que ningún agricultor se vea perjudicado por las fluctuaciones de los precios de las materias primas.

«A veces los precios (de las materias primas, ndr.) siguen bajando cuando cosechamos», dice el ex rector de la Universidad PGRI de Semarang (Upgris).

Por esta razón, dijo, su partido también revisó Bulog para alentarlo a convertirse verdaderamente en una institución que pueda desempeñar un papel en la estabilización de los precios de las materias primas en el mercado.

«Ayer también fuimos a Bulog. Bulog también se sentirá muy animado a convertirse en una institución que pueda comprar toda la cosecha a buen precio en el momento de la cosecha», afirmó.

Posteriormente, dijo, Bulog lo distribuirá en tiempos de hambruna o escasez de materias primas en el mercado para que los precios minoristas a nivel comunitario no se vuelvan caros.

«Esta es la función de Bulog que esperamos y parece que realmente se fomenta y guía. Por eso también queremos transmitir que en el futuro, incluida la cooperativa rojiblanca, se convertirá en un proveedor de materiales básicos a precios estándar. De hecho, más baratos que el mercado», dijo.

Considera importante mejorar estos diferentes aspectos para que los jóvenes se interesen más en convertirse en agricultores, especialmente cuando ven la perspectiva de que los productos agrícolas tengan un buen valor de venta en el mercado.

