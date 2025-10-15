DPD aprecia la disposición de no ASN en Java Central

Semarang (ANTARA) – El vicepresidente del Comité I del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD), Dr. Muhdi, agradeció al gobierno provincial de Java Central por poder completar el asentamiento del personal que no pertenece a ASN dentro del plazo establecido por el gobierno central.

«Las políticas gubernamentales pueden ser bien implementadas en Java Central. Del total de 13.594 no ASN, todos han sido procesados ​​y alrededor del 82 por ciento han alcanzado la etapa de emisión de NIP (números de identificación de empleados)», dijo en Semarang el miércoles.

Así lo anunció el senador de Java Central después de una visita de trabajo a la Oficina Regional de Servicio Civil (BKD) de Java Central, acompañado por el jefe del departamento de Mutación BKD de Java Central, Budi Santoso.

Según él, este paso es una forma de implementación efectiva de la Ley de dispositivos civiles (ASN), especialmente en lo que respecta a la resolución del estatus de los empleados no ASN a los empleados gubernamentales con contrato laboral (PPPK).

Dijo que hasta 13.121 empleados que no pertenecen a ASN están incluidos en la lista nominativa R1 a R5, lo que es un testimonio del compromiso del gobierno provincial de Java Central de cumplir con el mandato del gobierno central.

Los empleados que no sean ASN y que pasen la selección recibirán oficialmente el estatus de ASN PPPK a tiempo parcial a partir del 1 de enero de 2026.

Se eligió este cronograma porque la mayoría de los empleados que no pertenecen a ASN todavía tienen contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

«Entiendo por qué no empezará en octubre o noviembre de 2025, porque sus contratos no terminan hasta finales de año. Así que el 1 de enero de 2026 cambiarán de estatus inmediatamente y sin demora», explicó.

Además de determinar el estatus, el gobierno provincial de Java Central también está estructurando y reubicando a los trabajadores para adaptar las necesidades y competencias de cada trabajador como parte de reformas burocráticas para que la colocación de los trabajadores sea más específica.

«Esta medida es muy buena. Hay trabajadores que son transferidos porque tienen excedente en un lugar, o porque su campo de trabajo no coincide con su formación académica. Esto es parte de un acuerdo burocrático más profesional», dijo.

Muhdi, quien también es presidente de PGRI Central Java, apreció el proceso de enumeración de títulos académicos que está actualmente en marcha y que se espera que se complete en los próximos 1 o 2 meses.

Espera que después de este acuerdo no haya más problemas, como profesores sin horas lectivas o trabajadores sanitarios que no estén alineados con sus tareas principales.

«Esperamos que en el futuro se pueda continuar con el plan de dotación de personal, tanto para el PPPK a tiempo parcial como para el tiempo completo, de modo que ninguna escuela tenga escasez o excedente de docentes», afirmó.

Los planes no ASN en Java Central cubren todos los sectores, incluidos la educación, la atención sanitaria y la tecnología de oficina.

«Hubo un pequeño número que se retiró porque no estaban seguros del contrato a tiempo parcial o porque ya habían encontrado otro trabajo. Pero en general el proceso fue fluido y transparente», afirmó.