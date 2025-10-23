Dos subdistritos de Semarang siguen inundados por las inundaciones

Semarang (ANTARA) – Las inundaciones continuaron el jueves inundando varias áreas en los distritos de Gayamsari y Genuk de la ciudad de Semarang, luego de las lluvias que cayeron sobre la capital de Java Central durante los últimos dos días.

El jefe de policía de Genuk, Rismanto, dijo que Jalan Kaligawe, la ruta costera norte que conecta la ciudad de Semarang y la regencia de Demak, sigue inundada.

«Aún está bajo el agua, a una altura de hasta 70 cm», dijo.

Debido a las inundaciones, continuó, la fila de vehículos era todavía larga debido a la baja velocidad de los vehículos.

Mientras tanto, el jefe de policía de Gayamsari, AKP Yuna Ahadiyah, dijo que las peores inundaciones en el subdistrito ocurrieron en los subdistritos de Kaligawe y Tambakrejo.

“Hay alrededor de tres mil vecinos de Tambakrejo afectados por la inundación”, dijo.

Según él, el agua que inundó el pueblo alcanzó una altura de entre 20 y 30 cm.

En cuanto a Jalan Raya Kaligawe, que ingresa al área de Gayamsari, dijo que el nivel del agua alcanzó los 70 cm.

Añadió que la policía también estaba preparando comida pública para ayudar a satisfacer las necesidades alimentarias de la comunidad.

Anteriormente, varias zonas de la capital de Java Central se inundaron debido a las fuertes lluvias de los dos últimos días.

