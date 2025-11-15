Dos semillas de ciclones tienen potencial para fortalecerse en aguas de Indonesia

Yakarta (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) informó el viernes (14/11/2025) de la formación de semillas del ciclón 97S en la región del Océano Índico, al suroeste de Nusa Tenggara Occidental.

En su declaración citada en Yakarta el sábado, BMKG dijo que la semilla del ciclón detectada en el Área de Monitoreo (AoM) de TCWC Yakarta tenía una velocidad máxima de viento de aproximadamente 15 nudos o 28 km por hora, con una presión de aire mínima de 1009 hPa.

Además, BMKG también está monitoreando las semillas del ciclón tropical 91W, lo que muestra que pueden convertirse en un ciclón tropical en las próximas 24 a 72 horas.

Según BMKG, esta semilla de ciclón tiene el potencial de provocar lluvias de moderadas a intensas en las regiones de Java Oriental, Bali y Nusa Tenggara Oriental. Mientras tanto, se esperan lluvias intensas o muy intensas en Nusa Tenggara Occidental.

Además de la lluvia, BMKG también señaló que podrían producirse fuertes vientos en la región de Nusa Tenggara Oriental. Esta condición también provoca un aumento de la altura de las olas en varias aguas.