Dos programas de investigación para una escuela sin discapacitados alcanzan la acreditación superior de Lam Teknik

SEMARANG (Antara) – Dos programas de estudio para la Escuela Vocacional en la Universidad Diponegoro (DNEP) Semarang ganaron la acreditación superior del Instituto de Acreditación de Ingeniería Mandiri (Lam Teknik).

Presidente del Programa de Estudio de Ingeniería de Infraestructura Civil y Diseño de Arquitectura de Escuelas Vocacionales sin Dip, Asri Nurdiana en Semarang, el jueves, expresó gratitud y orgullo por la actuación.

Los dos programas de estudio, a saber, el Programa de Estudio de Ingeniería de Infraestructura Civil y el Diseño de Arquitectura (Pilar) y el Programa de Estudio de Tecnología de Envíos y Envíos (TRKP).

La acreditación es válida del 14 de agosto de 2025 al 20 de agosto de 2030 y se establece el 14 de agosto de 2025.

Según él, el programa de estudio, que se fundó en 2019, mostró un despliegue y un esfuerzo real en garantía de calidad, tanto al fortalecer el plan de estudios basado en las necesidades industriales, mejorar la calidad de los maestros y optimizar las instalaciones de aprendizaje.

«Este logro es una prueba de que una edad temprana no es un obstáculo para lograr el mayor reconocimiento en la calidad de la educación superior en Indonesia», dijo.

Este logro, dijo, también estuvo de acuerdo con la visión de la escuela vocacional sin privar para convertirse en un centro de educación internacional de clase que produjo graduados profesionales, innovadores y adaptativos de desarrollos tecnológicos.

Se espera que la adquisición de la acreditación de la calidad de la educación en ambos programas de estudio aumente, mientras que la reputación de Indep en el ámbito nacional y global se está fortaleciendo.

«Esta acreditación superior es el fruto del arduo trabajo de todos los académicos, el pleno apoyo de los líderes universitarios y la confianza dada por los estudiantes y los socios industriales», dijo.

Aunque todavía es joven, la Escuela Vocacional de Indeip quiere demostrar que el Programa de Estudio de Ingeniería de Infraestructura Civil y el diseño de la arquitectura de la escuela vocacional sin privar pueden competir a nivel nacional e internacional.

«Además de producir graduados de alta calidad que están listos para responder a los desafíos del mundo del trabajo y los desarrollos tecnológicos», dijo.

Mientras tanto, el Dr. Mohd Ridwan, presidente del Programa de Estudio TRKP de la Escuela Vocacional Undip, que el Programa de Investigación TRKP también ha progresado considerable, especialmente al construir una red de cooperación con la industria del envío y el envío, tanto en el interior como internacional.

Esta colaboración ofrece a los estudiantes grandes oportunidades para obtener experiencia directa a través de la práctica industrial (En la capacitación laboral) y aplicado a proyectos basados ​​en la investigación.

