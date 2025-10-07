Dos jóvenes en Magelang murieron después de la bebida alcohólica

MAGELANG (Antara) – Dos hombres jóvenes en Magelang Regency, Central Java, murieron después de una fiesta de bebidas alcohólicas el domingo (5/10).

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal, el Comisionado de Policía de Magelang, La Ode Arwansyah, en Magelang dijo el martes que se sabía que murieron después de dos días de bebidas alcohólicas sospechosas de experimentar síntomas de envenenamiento.

El trágico evento tuvo lugar en una cabaña en el área de campo de arroz en una de las aldeas de Gedankan Kidul, la aldea de Bondowoso, el distrito de Mertoyudan.

Basado en la información recopilada, la fiesta de alcohol fue celebrada por una serie de jóvenes locales. Sin embargo, dos de ellos supuestamente enfermos después de que el partido terminó. Los dos muertos fueron conocidos como Ari Setiawan (26) y Julio Purnawan (47).

«Dos personas murieron, una de su familia fue llevada al hospital y una fue encontrada muerta en su casa», dijo.

La policía que recibió el informe inmediatamente llegó a la escena y a la casa de la víctima para llevar a cabo una inspección adicional.

Estimaciones preliminares murieron a las dos víctimas como resultado de beber bebidas alcohólicas forjadas que contienen ingredientes peligrosos.

«Esa semana había algunas personas de testigos que tuvieron la oportunidad de beber. No sabíamos después de que bebieron juntos hasta que alguien murió hoy. Todavía estamos más profundos», dijo.

Una de las víctimas que había sido llevada al hospital fue enterrada por la familia. La familia rechazó una autopsia, pero la policía había tomado una muestra líquida que se sospechaba de líquido para ser enviado al Laboratorio Forense de la Policía Regional de Java Central para descubrir la composición o el contenido de las bebidas alcohólicas.

«La familia se niega a ser realizada por autopsia. Pero para el monstruo que se sospecha que tienen una bebida que hemos tomado y lo llevaremos al laboratorio forense», dijo.

Hasta ahora, la policía ha investigado a cinco testigos, incluida la familia de la víctima en el incidente.

Leer también: Kujari Semarang destruye decenas de miles de botellas de bebidas alcohólicas importadas

