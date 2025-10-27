Dos atletas de wushu del contingente de Java Oriental ganaron seis medallas de oro durante la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025

Kudus (ANTARA) – Dos atletas de wushu del Contingente de Java Oriental se desempeñaron de manera impresionante mientras competían en tres clases diferentes en la rama de wushu y lograron ganar seis medallas de oro de las 13 medallas de oro que ganaron, al tiempo que fortalecieron el nivel de medallas de su contingente.

Los dos atletas de wushu, M. Daffa Hidayatullah y Jennifer Tjahyadi, están en la clase Taolu-Kungfu (movimientos artísticos).

M. Daffa Hidayatullah fue recibido el domingo después de la Ceremonia de Honor de los Ganadores (UPP) en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency y admitió que estaba agradecido de poder donar tres medallas de los tres eventos en los que participó en la rama de wushu.

Las dos primeras medallas de oro se ganaron en las pruebas masculinas de Changquan y Jian Shu, que tuvieron lugar el sábado (25/10). Mientras tanto, el número Qiang Shu también ganó el oro el domingo.

Según él, ganar la medalla también estaba en línea con el objetivo de rendir al máximo y poder ganar tres medallas de oro.

Reveló que también ganó tres medallas de oro en una prueba del campeonato nacional. Mientras tanto, en el evento PON Aceh-North Sumatra 2024, solo ganó un oro y una plata ya que solo compitió en dos canciones, mientras que en el PON de artes marciales hubo tres canciones.

“Definitivamente quiero hacerlo mejor, especialmente durante el NTT-NTB PON 2028, para poder donar una medalla de oro similar”, dijo.

Jennifer Tjahyadi admitió lo mismo: tres oros en el evento de artes marciales PON Kudus es sin duda un estímulo para hacerlo mejor en eventos superiores, como PON NTT-NTB 2028.

Aunque tuvo dolor de estómago durante la competencia, admitió que estaba agradecido de haber podido rendir al máximo para que los tres eventos en los que compitió, changquan, gunshu y dao shu, pudieran ganar todo el oro.

«Por supuesto, esto también se debe a la sólida cooperación de los entrenadores, funcionarios y directivos, para que el contingente de Java Oriental pueda convertirse en el campeón absoluto en la rama de wushu», afirmó.

East Java Wushu se coronó campeón general de la rama de wushu con una colección de 24 medallas, incluidas 13 de oro, siete de plata y cuatro de bronce. La segunda posición la ocupa DKI Yakarta con 25 medallas, de las cuales 11 de oro, 11 de bronce y tres de plata, seguida de Java Central con 22 medallas, de las cuales cinco de oro, seis de plata y 11 de bronce.

