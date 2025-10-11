Docentes de la UMS desarrollan un sistema de drenaje amigable con el medio ambiente para reducir el riesgo de deslizamientos

Solo (ANTARA) – Profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), Gayuh Aji Prasetyaningtiyas, ST, M.Eng., Ph.D, desarrolló un sistema de drenaje subterráneo innovador y respetuoso con el medio ambiente para reducir el riesgo de deslizamientos de tierra en las laderas del Monte Lawu, Karanganyar Regency, Java Central.

Gayuh dijo el sábado que el sistema de drenaje está diseñado para que el agua no quede retenida en el suelo, de modo que el agua se canalice directamente a los canales de riego. Esta innovación es parte del Programa de Investigación Downstream: Pruebas de modelos y prototipos para el año fiscal 2025, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia con una financiación de hasta 65 millones de IDR.

Dijo que este esfuerzo tiene como objetivo solucionar el problema de los deslizamientos de tierra, que son comunes en este lugar.

Señaló que en los últimos cinco años se han producido más de 300 deslizamientos de tierra en las laderas del monte Lawu, especialmente en la regencia de Karanganyar. La mayor parte es causada por suelo volcánico con granos finos y una alta capacidad de absorción, lo que hace que sea fácil almacenar agua en el suelo, pero difícil liberarla. Como resultado, la masa de suelo aumenta de tamaño y se expande fácilmente, provocando grietas y deslizamientos de tierra.

«El trasfondo es que muchas carreteras en el área de Ngargoyoso están agrietadas y son propensas a deslizamientos de tierra debido a que el suelo retiene agua durante demasiado tiempo, por lo que diseñamos un drenaje que pueda canalizar el agua desde el suelo para no causar hinchazón», dijo.

Este sistema de drenaje utiliza tuberías de PVC perforadas recubiertas con desechos de poliestireno y fibras de coco. Esta capa reemplaza la función de los geotextiles, costosos materiales filtrantes que normalmente se utilizan en proyectos de autopistas de peaje.

Según los resultados de las pruebas de laboratorio, el sistema exhibe casi el mismo rendimiento que los geotextiles para filtrar agua y resistir la presión del suelo, aunque el nivel de claridad del agua resultante todavía está ligeramente por debajo de los estándares de geotextiles.

«He adaptado el material de revestimiento a partir de residuos, como poliestireno y fibra de coco, para que sea más barato y más respetuoso con el medio ambiente. La esperanza es que este drenaje pueda ser una solución de drenaje alternativa económica para la comunidad», añadió.

La primera implementación de este sistema se llevó a cabo en la zona de ladera de la villa turística de Ngargoyoso, Karanganyar. Las pruebas mostraron resultados positivos en la reducción de grietas y acumulación de agua en el suelo. Las pruebas de laboratorio también confirman que este sistema puede soportar presiones de hasta 9 kPa y drenar hasta el 50 por ciento del agua, con un costo de material aproximadamente un 90 por ciento más económico que los sistemas de drenaje convencionales basados ​​en hierro perforado y geotextiles.

Esta innovación fue desarrollada por un equipo de profesores y estudiantes, incluido Gayuh Aji Prasetyaningtiyas, el Prof. Herry Purnama (profesor de ingeniería química) y dos estudiantes de la UMS, Rizki Faisal y Yahya Asditama.

La siguiente fase de desarrollo se lleva a cabo en Klaten y se centra en purificar el agua de lluvia que ingresa al sistema de drenaje para poder procesarla y convertirla en agua limpia y lista para su uso.

«Actualmente hemos controlado la zona de Klaten y estamos esperando el desembolso de fondos para la siguiente fase», explicó Gayuh.

Con más de 53.000 aldeas propensas a desastres en Indonesia, se espera que esta innovación de drenaje económica y respetuosa con el medio ambiente pueda proporcionar una solución para mitigar los deslizamientos de tierra a escala local y fortalecer a las comunidades mediante la aplicación de la tecnología adecuada.