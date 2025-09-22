Docenas de vendedores ambulantes ofrecen 4,760 porciones comidas gratis celebran el gobierno de la santa regencia

KUDUS (Antara) – Un total de 35 vendedores callejeros (PKL) en Kudus Regency, Central Java, celebraron un programa de alimentos gratuito para la comunidad como una forma de limosna y gratitud al ofrecer 4.760 porciones, así como el conmemorativo de las 476 áreas de Kudus de Kudus el lunes.

Admitió que 160 porciones en el programa de alimentos gratuitos se prepararon inicialmente, pero debido a que muchos entusiastas finalmente se sumaron hasta 185 porciones.

Los residentes también acogieron con entusiasmo esta actividad. Supii, un residente de Jepara, dijo que estaba feliz de sentirse comida libre al cruzar Jalan Sunan Kudus, que los vendedores ambulantes de comidas celebraban el programa de comidas gratuitas.

«Por cierto, además de participar en la línea para comer gratis. Tengo tres, el pollo Krispi dos porciones y un tazón para servir, para que pueda hacer que mi esposa e hijos», dijo.

El regente de Kudus Sam’ani Intakoris que asistió a la oportunidad apreciaba la iniciativa de los vendedores ambulantes.

«Alhamdulillah, en el marco del 476 cumpleaños de Kudus Regency, hay alrededor de 35 vendedores callejeros que ofrecen alrededor de 4,760 partes de comidas gratuitas. El entusiasmo de la comunidad es extraordinario. Hoy (22/9) este programa de comidas gratuitas también se abre a partir de las 6:30 WIB», dijo.

Según él, el programa de limosnas de los vendedores ambulantes es válido en varios puntos desde la ubicación de los vendedores ambulantes en Kudus con duración esta noche.

«Esperemos que la iniciativa de amigos de PKL pueda ofrecer consuelo a los compradores y la comunidad», dijo.

Sam’ani también agradeció a los vendedores ambulantes que habían compartido con la comunidad, para que luego pudieran promover la solidaridad y, al mismo tiempo, apoyar la mejora de la economía local por parte de las MIPYME.

