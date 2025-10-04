Docenas de manipuladores de alimentos SPPG en Semarang están capacitados en Hygienic Kitchen Management

Semarang (Antara) -La Oficina de Salud de la Ciudad de Semarang (Dijken) ha celebrado una capacitación para docenas de manejadores de alimentos de docenas de servicio de servicio de alimentos (SPPG) en la capital de Java Central como uno de los requisitos para obtener un certificado de subsidiabilidad de saneamiento.

El jefe de la oficina de salud de la ciudad de Semarang, Abdul Hakam, al abrir la capacitación de controladores de alimentos SPPG en Semarang el sábado, dijo que esta capacitación fue un intento de prevenir eventos de envenenamiento en el Programa de Nutritivo Nutritivo (MBG) gratuito.

Según él, hay tres condiciones que deben cumplirse en el intento de obtener SLHS para SPPG.

Explicó que el entrenamiento de estos manejadores de alimentos era una de las condiciones que tenían que ser cumplidas.

«Al menos el 50 por ciento del SPPG existente debe participar en la capacitación del manejador de alimentos para la cocina MBG», dijo.

Dijo otro requisito, a saber, la inspección de la cocina o la sala de producción de SPPG.

Aunque el último requisito es un estudio de muestras de alimentos o productos.

Según él, hay de las circunstancias que deben cumplirse, hay varios artículos relacionados, como la selección de materias primas, el almacenamiento de materias primas, el proceso de cocción, la distribución de alimentos a la presentación.

Pidió a los manipuladores de alimentos SPPG que siempre apliquen los procedimientos de cocción correctos después de obtener un certificado.

«Solicite en la cocina. No reduzca la calidad después de recibir un certificado», dijo.

El entrenamiento de la entrega de alimentos SPPG también incluye la Asociación Indonesia de Organizador de Jasaboga (PPJI).

El presidente de Semarang City PPJI, Yanto M. Sakoer, dijo que este entrenamiento fue una reacción a los muchos eventos de envenenamiento que experimentaron los beneficiarios del programa MBG.

«Los empresarios del servicio de catering se están moviendo porque PPJI es inseparable de este programa MBG», dijo.

De los manipuladores de alimentos en SPP, dijo, se espera que obtenga conocimiento sobre las instalaciones sanitarias higiénicas.

Hasta ahora, 55 SPPG se encuentran en diferentes regiones de la ciudad de Semarang, de 147 sppg hasta pararse.

