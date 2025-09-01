Docenas de manifestantes en Temanggung fueron expuestos a gases lacrimógenos

TEMANGGUNG (Antara) – La demostración para el edificio DPRD de Regencia Temanggung que terminó en el caos. Hubo una colisión entre las masas y las fuerzas de seguridad después de que los manifestantes habían arrojado el edificio municipal que estaba firmemente protegido por el dispositivo TNI y POLRI.

«Hay más de 30 casos, pero el número exacto no es seguro porque todavía estamos esperando un informe completo de cada publicación», dijo el lunes el presidente de PMI Temanggung Bambang Dewantoro en el edificio Temanggung PMI.

Además, continuó, había dos personas que fueron derivadas al Hospital del Distrito de Temanggung.

Los disturbios luego culminaron con las autoridades muchas veces los gases lacrosos del edificio DPRD. Como resultado, las masas que consisten en diferentes elementos de la sociedad, especialmente las organizaciones masivas, corrieron para salvarse.

No pocos de ellos en grandes cantidades que cayeron como resultado de la falta de aliento y expuestos a gases lacrimógenos.

La Cruz Roja Indonesia (PMI) Temanggung que ha preparado tres puntos postales médicos en la residencia oficial del Regente, frente a la oficina de Temanggung Kejari y para BCA.

«Más de 30 víctimas que necesitan ayuda de emergencia médica, en particular asistencia de oxígeno», dijo.

Dijo que la mayoría de las víctimas tenían dificultad para respirar, mareos e irritación de los ojos. Los oficiales de PMI continúan luchando por ofrecer un manejo rápido en medio de una situación tensa.

Esta acción en sí es una forma de protesta contra una serie de temas, como la transparencia en el salario de los miembros del Consejo, la ratificación de los activos que cuentan, así como los requisitos de la justicia para la muerte de Afan Kurniawan, un motociclista en línea de la motocicleta (OJOL).