Docenas de estudiantes tienen un diálogo con el liderazgo de la DPRD central de Java

SEMARANG (Antara) – Docenas de estudiantes en nombre de la Junta Ejecutiva Estudiantil de Semarang Raya (BEM) realizaron una acción pacífica a la que asistieron el liderazgo del Consejo Representativo Regional Central de Java (DPRD).

En la acción que tuvo lugar en el campo de Pancasila o Simpang Lima Semarang, el lunes, a la que asistieron el vicepresidente del DPRD central de Java, comenzando con Sarif Abdillah, Heri Pudyatmoko y Mohammad Saleh.

La acción: los participantes provienen de varios campus en Semarang, incluida la Universidad Islámica de Bem Sultan Agung (Unissula), Universidad 17 de agosto de 1945 (UNTAG), Semarang de la Universidad de Muhammadiyah (Unimus).

Luego, la Universidad de PGRI Semarang (Upclis), la Universidad Diponegoro (DNEP), la Universidad Semarang (USM), la Universidad Dian Nuswantoro (Udinus) y Bem Uin Walisongo Semarang.

Cada representante del campus pronunció discursos, incluida la enfatización de la Ley sobre la concesión de activos, la asignación de DPR, violencia y, a la criminalización de siete estudiantes en la acción del día de mayo (Día del Trabajo).

Los representantes de BEM Undip expresaron su decepción por la ausencia del Inspector General del Inspector General de la Policía Central de Java. Noisy Hari Wibowo en la acción pacífica.

«Estamos decepcionados de que el Kapolda no esté presente en nuestro medio. Nuestros amigos todavía están criminalizados en la corte, pedimos ser liberados», gritó el orador de Undip.

Después de expresar sus ambiciones, los estudiantes de Undip luego abandonaron la ubicación de la promoción, mientras que los estudiantes de otros campus todavía tardaron un tiempo en continuar sus respectivos discursos.

El presidente de Indep BEM, Aufa Athha Ariq Aoraqi, dijo que las demandas de Bem Raya Semarang eran mucho, incluida la criminalización de los estudiantes que participaron en la manifestación.

También dijo que durante la acción que el conductor en línea de Ojek (OJOL) defendió el viernes (29/8), siete intensos fueron arrestados por la policía y ahora liberados.

«Aunque han sido liberados, pueden informar todos los lunes y jueves.

Mientras tanto, el vicepresidente del DPRD Central de Java Mohammad Saleh admitió que su presencia era cumplir con la invitación de la coalición Semarang Raya Bem que abiertamente quería una audiencia.

Con respecto a los requisitos presentados, tanto para el centro como para la región, declaró la voluntad de continuar y seguir.

«La autoridad central, enviaremos una carta al Centro. Con respecto a la evaluación de nosotros, por supuesto, discutiremos esto junto con la facción. Sobre aquellos que todavía están en la policía regional, seremos amables con Kapolda para transmitir cuál es la solicitud del estudiante», dijo.

La acción titulada «Abrir una audiencia de conferencias en el camino en el campo de Simpang Lima» fue pacífica sin la estricta escolta de la policía, y la masa de acción se extiende de inmediato.