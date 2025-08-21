Docenas de casas fueron arrastradas por llamas flash

KUALA KAPUAS (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Kapuas Regency, Central Kalimantan (Central Kalimantan) reportó no menos de 11 casas en Jakatan Masupa Hamlet, distrito de Tumbang Mandau Telawang fue arrastrada por inundaciones llamativas.

«Ayer por la tarde, alrededor del mediodía, enviamos al equipo al lugar para realizar una revisión rápida», dijo el jueves el jefe de Kapuas Regency BPBD, Príncipe Spandingan en Kuala Kapuas.

También coordinó con el subdistrito de Mandau Talawang y jefe del servicio social de Kapuas, e informa al regente adjunto de Kapuas, relacionado con las condiciones en la ubicación de las inundaciones.

«Antes del incidente de la inundación es la posición en Jakatan Masupa Hamlet. Jakatan Masupa Hamlet está incluida en el pueblo de Tumbang Manyarung. La última información en el pueblo de Tumbang también se vio afectada, y hay unas seis unidades residenciales también están arrastradas por las inundaciones», dijo porque se dijo el promedio. «

Las llamativas inundaciones que de repente llegaron el miércoles (8/20) después de las fuertes lluvias se sonrojaron en el área del río River en unos pocos días. El drenaje que aumentó drásticamente aseguró que el río fluyó y golpeó los asentamientos de los residentes en las orillas del río.

Aunque no hay informes de víctimas, las pérdidas materiales se estiman en cientos de millones de rupias. Los residentes que han perdido sus casas ahora se ven obligados a huir a las casas de los miembros de la familia y las instalaciones públicas proporcionadas por el gobierno de la aldea.

Kapuas BPBD atrajo a las personas en las áreas de inundación para permanecer atentos, dada la alta lluvia en los últimos días. También se le pide a la comunidad que priorice la seguridad del alma evacuando inmediatamente si el agua del río está comenzando a aumentar.

Las inundaciones repentinas en Jakatan Masupa Hamlet son un recuerdo de la importancia de la preparación cuando se enfrentan al potencial de desastres naturales, especialmente para las personas que viven alrededor de los ríos y las áreas montañosas.

