Docenas de casas en la regencia de Kudus fueron dañados por un fuerte viento

KUDUS (Antara) – Docenas de casas en dos aldeas en el distrito Undeaan, Kudus Regency, Central Java, han sido dañadas a diferentes porque son golpeados por un fuerte viento el martes.

«Los datos temporales, 80 casas fueron golpeados por un fuerte viento, tanto de las aldeas de Medini como de Kalirejo», dijo el jefe de emergencias y la logística de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Kudus Munaji (BPBD) en Kudus.

Según la información de los residentes afectados, dijo, el desastre tuvo lugar entre las 11:00 y las 12:00 WIB.

El desastre del tornado en el pueblo de Kalirejo comenzó con lluvia acompañado de un fuerte viento, que tuvo lugar entre las 11 a.m. a las 2 p.m.

En el pueblo de Medini tuvo lugar al mediodía, que comenzó con lluvia con fuerte viento.

Como resultado del incidente, 80 casas en el pueblo de Medini fueron 50 casas y el pueblo de la aldea de Kalirejo no menos de 30 casas fueron dañadas, mientras que las muertes eran cero. El daño que tuvo lugar en forma de baldosas de las casas de las personas que fueron eliminadas por el viento.

«La pérdida como resultado del incidente alcanzaría un estimado de RP90 millones en los resultados del cálculo temporal de las dos aldeas», dijo.

Apeló a los residentes para que permanecieran conscientes de la posibilidad de desastres naturales similares. Si se recomienda un tornado para mantenerse alejado de las esquinas de la habitación, la puerta, la ventana y también las paredes exteriores del edificio, porque el viento puede dañar las partes de la casa a alta velocidad, para que el material pueda poner en peligro la seguridad del alma.

Además de realizar revisiones de datos, el Kudus BPBD, junto con el equipo conjunto, realizó trabajo de limpieza y servicio al reparar casas de residentes que han sido atropellados por un tornado. Incluyendo árboles evacuadores que cayeron debido al fuerte viento.

Kudus BPBD también envió ayuda de mosaico a los residentes afectados, para que su casa pudiera volver a ocuparse porque el clima estaba turbio.