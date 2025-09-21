DKP3 Temanggung conduce la vacunación de rabia libre desde 2025

TEMANGGUNG (Antara) – El Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria para la Pesca (DKP3) Temanggung Regency, Central Java, vacunando a la rabia libre 2025 contra perros, gatos y monos.

Jefe de DKP3 Temanggung Regency Joko Budi Nuryanto en Temanggug el domingo, trajo a la rabia una enfermedad infecciosa aguda que ataca el sistema nervioso central causado por el virus de la rabia y es transferida por la picadura de animales infecciosos (HPR) de la rabia (HPR).

«Los animales transferidos por la rabia son perros, gatos, monos, zorros, hurones y murciélagos», dijo.

Dijo que la rabia sigue siendo una amenaza grave en Indonesia, especialmente en las regiones endémicas. Por lo tanto, las medidas de prevención y control deben ser fortalecidas por una de ellas mediante la vacunación de la rabia.

Según él, los requisitos de los animales que pueden vacunarse, a saber, saludables, se les ha dado una edad mínima de 4 meses, antes de la vacunación de 7 a 14 días de medicina de gusanos. Los propietarios de animales registran sus animales a través del enlace de registro que se ha proporcionado.

Temanggung Regency es un área que todavía está libre de rabia. Sin embargo, siempre debe estar atento. El número de casos de mordeduras de animales transferidas por la rabia en los últimos tres años de la siguiente manera, en 2023 hubo 79 casos, en 2024 hubo 82 casos y en 2025 a 76 casos se distribuyeron en varios distritos.

Dijo que los oficiales involucrados en la vacunación de la rabia consistieron en 12 veterinarios, paramédicos de 6 personas y otras.

DKP3 realiza una vacunación de rabia gratuita en City Walk Square, Temanggung Regency con un objetivo de 350 animales. Anteriormente, DKP3 Temanggung Regency también realizó una vacunación libre en el distrito de Kaloran, no menos de 31 colas.

