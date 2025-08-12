DKI abre mil vacaturas de Damkar -Vacaturas

JAKARTA (Antara) – El gobierno provincial de DKI Yakarta abre vacantes para otros proveedores de servicios individuales (PJLP) de Brigada de Bomberos y rescate de la provincia de DKI Yakarta con un total de 1,000 formaciones.

«Este reclutamiento es para oficiales de campo operativos asignados al extintor en cinco áreas de la ciudad administrativa de Yakarta», dijo el lunes DKI Jakarta Fire and Rescue (Gulkarmat) de la oficina de Bayu Meghantara en Jakarta en Yakarta.

Describió las necesidades de la formación de los oficiales de Damkar este año se distribuyó en cinco ciudades administrativas con el número más alto, a saber, East Yakarta, no menos de 219 formaciones, seguidas de la Formación West Yakarta 202, Formación South Yakarta 211, Formación Central de Yakarta 187 y North Jakarta.

«Este reclutamiento es una forma de nuestro compromiso al fortalecer la capacidad de los servicios de emergencia. El proceso de selección se llevará a cabo transparente, de manera justa y profesional», dijo Bayu.

El requisito más importante en este reclutamiento es que los ciudadanos indonesios de entre 18 y 35 años han priorizado con una tarjeta de identidad DKI Jakarta (KTP).

Las siguientes son las fases del calendario de reclutamiento de PJLP para los oficiales de bomberos y rescate de DKI Yakarta 2025:

1. 11 de agosto de 2025 Anuncio de la selección de PJLP para oficiales de Jakarta -Vecht a través del portal del gobierno provincial de DKI Yakarta.

2. 12-14 de agosto de 2025 Registro y entrada/carga Documentos administrativos (en línea).

3. 15 de agosto de 2025 Anuncio de los resultados de la evaluación administrativa y la prueba de prueba de documentos administrativos y de calificación, medición de altitud, tatuajes y piercings.

4. 19-22 de agosto de 2025 Documentos administrativos y de calificación, medición de altitud, tatuajes y piercings.

5. 25 de agosto de 2025 Anuncio de prueba de documentos administrativos y de calificación, medición de altitud, tatuajes y piercings.

6. 25 de agosto de 2025 Esquema de implementación de pruebas físicas (frescura física).

7. 26 de agosto – 12 de septiembre de 2025 Prueba física (frescura física) en Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, East Yakarta.

8. 16 de septiembre de 2025 Anuncio de resultados de pruebas físicas.

9. 18 de septiembre de 2025 Determinación de los resultados de los resultados de PJLP de Damkar (en línea).

10. 25-26 de septiembre de 2025 apertura e importación de documentos de licitación.

11. 19-30 de septiembre de 2025 Proceso de compra directa de candidatos PJLP.

12. 1 de octubre de 2025 Firma del contrato de trabajo.