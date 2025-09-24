SEMARANG (Antara) – La Dirección de la Policía de Aire y Air (Ditpolianrud) de la Policía Regional de Java Central asegura la preparación cuando se trata del potencial de desastres naturales y gente de mar que se espera que aumenten al ingresar a la temporada de lluvias.

Policía regional de Java Central Dirpolirud Kombes Pol. Raspani, durante la manzana de la preparación de las tropas y equipos SAR en Semarang, dijo el miércoles que el personal y el equipo se confirmaron que están listos para ser utilizados para ayudar a la comunidad a lidiar con desastres naturales y accidentes de Zeegis.

«Estamos listos para ayudar a las personas necesitadas», agregó.

Algunos equipos SAR admiten Ditpolairud de la Policía Regional del Centraal Java, que incluyen equipos de buceo, dispositivo de respiración táctica y salvavidas del control remoto.

Además de la voluntad del equipo y el personal, dijo que la sinergia con las partes interesadas relacionadas y el potencial de SAR que también jugó un papel importante en el tratamiento de la amenaza de desastres naturales y pescadores marinos.

«Debemos estar dispuestos a advertir al personal y al equipo para apoyar las actividades de SAR al tratar con desastres naturales», dijo.

Además, también dijo que al ayudar al tratamiento de desastres naturales, debe basarse en la sinceridad en el deber.

La policía regional de Java Central Ditpolaid, continuó, fundó Synergy con la Autoridad Portuaria de Tanjung EMAS en Semarang, Basarnas Semarang y el Central Java BPBD al tratar con posibles desastres en la temporada de lluvias.

