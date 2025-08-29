Disturbios de residentes se extienden a Jalan Raya Otista East Yakarta

Yakarta (Antara): disturbios de los residentes como resultado de la manifestación y la muerte de una motocicleta de motocicleta en línea (OJOL) El jueves (28/28) se expandió cada vez más al Jalan Raya Otto Iskandardinata (OTISTA), East Yakarta, este viernes por la mañana.

Basado en la observación de Antara, cientos de habitantes en Jatinegara, East -Jokarta, participaron en colisiones con agentes de policía. Los disturbios estallaron cuando la policía disparó gases lacrimógenos a las masas.

Dados cientos de residentes dominados por el joven también arrojaron piedras y otros objetos a los oficiales.

La acción hizo que el tráfico fluya alrededor de la ubicación perturbó y causó largos atascos de tráfico.

Dos automovilistas de dos tejas y cuatro forzados que pasaron se vieron obligados a girar y buscar rutas alternativas porque las carreteras estaban cerradas. Los autobuses Transjakarta ni siquiera pueden cruzar la carretera.

Los oficiales de policía que monitorean la ubicación inmediatamente tienen seguridad e intentan calmar la misa para que la situación no se calienta.

Hasta que se reveló esta noticia, las autoridades todavía estaban parados alrededor de Jalan Otista para anticipar el potencial de colisiones posteriores.

La policía también apeló a las personas no autorizadas para evitar el área para el funcionamiento suave del tráfico y la seguridad conjuntos.

Como se sabe, miles de masas de motocicletas en línea (Ojol) y los residentes aún sobreviven en el área de Mako Brimob Kwitang hasta el comienzo del viernes, aunque varias veces han sido impulsados ​​por funcionarios de seguridad a través de gases lacrimógenos.

Monitoreo en la ubicación el viernes alrededor de las 3:00 a.m., miles de masas se unieron. Todavía sobrevivieron, aunque varios oficiales han disparado gases lacrimógenos.

El sonido de la erupción todavía se escuchaba en el área de Mako Brimob. Además, los puntos focales y el humo oscuro también se ven alrededor del viaducto.

Las masas habían quemado la estación de policía que estaba exactamente bajo el viaducto de la solución para expresar su ira y exigir la responsabilidad de la policía.

Anteriormente, el jefe de la División de Seguridad y Profesional (PROPAM) del Policía (PROPAM) -General Abdul Karim se encargó del tratamiento de asuntos de vehículos tácticos (Rantis) que se llevó a cabo hasta la muerte por un director de OJOL.

«La investigación se llevó a cabo de manera rápida y transparente», dijo Abdul al dar información a los medios de comunicación en Yakarta el viernes.

Dijo que el manejo del caso no solo se llevó a cabo del propám de la Carrera de la Jefe de la Policía, sino también junto con el Cuerpo de Brimob, dado que los perpetradores del Brimob eran miembros del Brimob.

